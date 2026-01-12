伊朗人民遭掃射 川普13日才「討論」制裁? 遲遲不行動 因美在中東缺 「這個」…..

被外界稱為「三角洲部隊」的美軍單位被視為美國特種作戰體系中戰力最頂尖的存在，目前已被調派到伊朗鄰國伊拉克。 圖：翻攝自 騰訊新聞@翰林冷知識

[Newtalk新聞] 美國《華爾街日報》 11 日援引匿名美國官員的話報導稱，美國總統川普計畫 13 日與政府高級官員討論美國應對伊朗局勢的下一步措施，但預計川普不會在會議上作出最終決定。

《今日以色列》11 日的一篇題為《美國是否已做好在伊朗開展軍事行動的準備？》的報導指出，目前美軍在該地區的部署情況表明，華盛頓在考慮是否對伊朗發動軍事行動時面臨著一個重大制約因素。

航母追蹤網站的資料顯示，美國海軍現役的 11 艘航母中，有 7 艘正在美國本土進行各種大修、重新武裝或維修。另一艘航母目前在加勒比海地區，參與美國針對委內瑞拉政權的軍事行動。還有 3 艘航母位於遠東地區，其中 2 艘在日本，1 艘在東南亞。到目前為止，還沒有任何關於它們前往中東的報導，即便真的有這樣的計畫，也需要數天時間才能抵達。

美軍福特號航空母艦現在在委內瑞拉外海。 圖：翻攝自 X《极光》

報導援引《紐約時報》稱，美國軍方已請求川普給予時間，以便在該地區集結兵力，並制定一項能夠有效打擊伊朗政權的軍事行動計畫。

報導指出，航空母艦及其航母打擊群是美國軍事力量的先鋒。如果美國發動的軍事打擊超出象徵性意義，或者非常有限且目標明確的話，都需要至少一個航母打擊群的參與。而目前美國在中東地區沒有部署航母。

《亞洲安全防務》網站 11 日的一篇文章稱，2026 年 1 月美國航母打擊群撤出中東，使對伊朗的軍事選項更加複雜，並暴露出美國全球海軍力量投射方面的結構性問題。

伊朗境內鎮壓力度全面升級，死亡人數不斷攀升。 圖：翻攝自 X

不過《今日以色列》的報導稱，即使在中東地區沒有部署航母，美國仍可利用其龐大的區域基地對伊朗採取某種形式的軍事行動。僅在波斯灣地區，美國就擁有 3 個駐有美國空軍的基地，其中包括其位於卡達的主要中東基地。此外，美國在伊拉克、土耳其和約旦也擁有一系列基地。大量戰鬥機和轟炸機常駐該地區，近日有未經證實的報導稱，美國已加強了在這些基地的作戰部署。

美國《有線電視新聞網》（CNN）11 日的報導中稱，美國政府還探討過將類似星鏈 （Starlink） 的技術提供給伊朗，以説明抗議者繞過資訊封鎖。

而川普 11 日表示，伊朗領導人給他打了電話，表示想進行談判。川普政府內部也有人擔心軍事打擊可能會適得其反，削弱伊朗的抗議活動。官員們表示，他們擔心打擊行動可能會產生意想不到的效果，反而促使伊朗民眾支持政府，或者導致伊朗以武力進行報復。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。 圖 : 翻攝自新華社

伊朗議會議長穆罕默德·巴格爾·卡利巴夫則警告稱，如果美國對伊朗進行軍事干預，伊朗將把美國的軍事和商業基地作為報復目標，「美國軍事和航運中心將被視為合法目標」。

近期，伊朗多地出現針對物價上漲和貨幣貶值的抗議活動，其間發生騷亂，造成安全人員和民眾傷亡。伊朗《塔斯尼姆通訊社》 11 日援引伊朗官方資訊稱，伊朗全國範圍已有 111 名安全部門人員在近期騷亂期間維持秩序過程中喪生。伊朗總統裴則斯基安在《伊朗國家電視台》 11 日播出的專訪中表示，伊朗政府重視傾聽民眾訴求，決心解決好伊朗人民面臨的經濟困難，但不能容許美國和以色列教唆「暴亂者」在伊朗製造動盪。

