伊朗人絕望喊話川普！美軍飛彈車卡達待命 第2艘航母擬逼近中東

美國與伊朗即將展開新一輪核協議談判，但美國總統川普卻在此時祭出「強硬手腕」。川普10日公開表示，考慮向中東派遣「第二艘航空母艦」，並直言伊朗若不達成協議將會是「愚蠢的」。另一方面，原本寄望川普介入的伊朗示威民眾，因遲遲未見美方實質援助，感到被背叛與絕望，甚至有諾貝爾和平獎得主在獄中慘遭虐待。

美國總統川普22日突然表示，大批美國海軍力量正駛往伊朗，升高本就緊張的美伊局勢。（圖／翻攝自X平台 @BRICSinfo）

川普一邊談判一邊派航母 嗆伊朗：不簽約太蠢

儘管華盛頓與德黑蘭正準備恢復核協議談判，試圖避免爆發新衝突，但川普的軍事施壓並未停歇。川普早在一月受訪時就透露：「我們現在正派出一支龐大的船隊前往伊朗，我們拭目以待。」他甚至語帶威脅地表示，另一艘出色的艦隊正優雅地朝伊朗前進，「我認為他們（伊朗）想達成協議，如果他們不這麼做，那就太愚蠢了。」

除了航母動態，衛星影像更顯示，美軍位於卡達基地的飛彈發射車已經處於「隨時待命」狀態。外界分析，川普究竟是打算「說到做到」進行軍事打擊，還是想透過兵不血刃的方式逼迫伊朗在談判桌上就範，美伊之間的攤牌時刻已逐漸白熱化。

「說好的支援呢？」伊朗示威者淪棄子 諾貝爾得主獄中受虐

相較於川普在國際舞台上的博弈，伊朗國內的反政府示威者則陷入絕望。面對政府斷網與實彈射擊的血腥鎮壓，民眾原本寄望曾聲援他們的川普能伸出援手，但至今遲遲等不到外援。CNN記者指出，許多伊朗人表示感到被拋棄、被遺忘，甚至「被背叛」。有抗議民眾對著鏡頭絕望喊話：「川普先生，我們很需要你的幫忙，不要讓他們殺害我們。」

伊朗的人權狀況也充滿挑戰，2023年諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）傳出在獄中持續受到虐待。儘管國際社會高呼放人，但伊朗政府態度依舊強硬，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）更回嗆：「只有生活在這個地區的人，才能解決這裡的問題，而不是那些從遠方來的人。」

以色列總理親赴白宮 施壓川普「納入飛彈限制」

在中東局勢混沌不明之際，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也前往白宮拜會川普。這是雙方近期密切互動的延續，以色列方面堅持，美伊談判不能只侷限於核武議題，必須將「限制伊朗彈道飛彈發展」以及「區域安全」納入協議內容，試圖防堵伊朗勢力擴張。



