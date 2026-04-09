伊朗仍控荷莫茲海峽 川普圈內人憂心慶祝「全面勝利」為時過早

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伊朗首都德黑蘭4月5日高掛海報寫著「荷莫茲海峽依然關閉，整個波斯灣都是我們的狩獵場」。（美聯社）



美國總統川普宣布已在伊朗取得「全面勝利」，不過部分親近的盟友及美國資深官員擔心，有鑑於美國與伊朗的停火協議仍很脆弱，再加上伊朗仍然控制荷莫茲海峽，攻擊在中東的美軍，川普的「勝利」說法為時過早。

華爾街日報（Wall Street Journal, WSJ）報導，軍事官員透露，川普一直被告知可能導致停火協議破裂的風險，同時被警告，伊朗可能還保有危險的軍事實力。

根據另一名美國官員透露，伊朗超過一半以上的飛彈發射器都已經被毀滅，但仍有相當多的發射器深藏在地底下。儘管伊朗常規海軍已有超過9成遭到打擊，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps ）仍保有數十艘小型船艦，可以威脅荷莫茲海峽的船隻。

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不過，這些警告至今仍未改變川普政府堅持在戰爭中占上風的說法。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）8日就宣稱，已經持續5週的行動是「軍事勝利」，稱伊朗建造彈道飛彈和長程無人機的能力已經被破壞倒退數年，大部分的水雷都被破壞，空軍「在作戰上已經無關緊要」。

而國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也在另一場記者會上宣稱，美軍已經「按計畫、按時完成了每一個目標，完全按照從一開始就制定的方案執行」。

伊朗管控荷莫茲海峽通行船隻數量

美國官員和軍事專家向WSJ表示，伊朗的軍事和核能力的確受到重創，不過德黑蘭仍擁有相當強大的實力。川普的助理們擔心，如果美國沒有重大讓步，伊朗不太可能重啟荷莫茲海峽，川普也不可能讓步，這樣的僵局，遲早會讓戰火再起。

伊朗在8日向中間人表示，將會限制通過荷莫茲的船隻數量，1天約10多艘，並收取過路費。伊朗海軍也告訴停泊在海峽附近的船隻，必須有伊朗海軍的允許，才能通過海峽。此外，伊朗會如何回應以色列8日攻擊黎巴嫩境內的真主黨據點，也仍是未知數。

與川普關係密切的眾議院前議長金瑞契（Newt Gingrich）表示，「我現在最關心的是，在接下來的4到6週內，我們是否因為怯懦而自欺欺人，還是達成了一項真正具有實際效力、包含真正改變的協議」。

美軍宣稱已打擊伊朗近8成核設施

另一個重要問題則是濃縮鈾，伊朗堅稱沒有計畫製造核武，但結束衝突的條件之一，就是美國必須承認其擁有濃縮鈾的權利。伊朗在公開聲明中，並未表示準備交出濃縮鈾，不過白宮發言人李威特8日表示，伊朗私下暗是有意放棄控制這些材料。

關於伊朗的濃縮鈾狀態，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）承認，在衝突爆發前，伊朗並未進行相關活動。而根據國際原子總署（International Atomic Energy Agency），伊朗在一伊斯法罕（Isfahan）和納坦茲（Natanz） 仍存有大量的濃縮鈾。美國去年都曾轟炸這兩個地點。

參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）8日表示，已經打擊伊朗將近8成的核工業基地，已進一步弱化其製造核武的能力，但仍有20%可以使用。

與川普關係密切的南卡羅來納州共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）在社群發文表示，沒有取回濃縮鈾，仍是主要問題，「我想重申，在我看來，這大約900磅高濃縮鈾的每一盎司都必須由美國控制，並從伊朗運走，以防止他們將來擁有髒彈或重操舊業——用一句不太恰當的話來說，就是利比亞模式。」

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