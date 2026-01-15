伊朗保證停止殺害示威者 川普踩煞車暫緩攻擊行動

外界盛傳美軍將在24小時攻打伊朗，不過美國總統川普表示，他還要「看看情勢如何發展」。

路透社報導，美國總統川普似乎已決定對伊朗發動軍事打擊。兩名歐洲官員14日晚間透露，美國可能在未來24小時之內，對伊朗進行軍事攻擊。不過川普之後表示，伊朗已保證停止殺害示威者，會觀察情勢發展，再決定是否採取行動。。（葉柏毅報導）

報導引述一名以色列匿名官員的消息報導，川普似乎已經決定介入伊朗情勢，但相關行動的規模與時程，仍然不明朗。路透社在14日稍早，也引述美國匿名官員的報導指出，在伊朗區域緊張情勢升高之際，美國基於預防考量，將自附近若干關鍵基地，撤離部分人員。

此外，據美聯社報導，在伊朗一名高層官員，警告將對中東地區的美軍基地發動攻擊之後，美軍駐卡達的一個重要基地的部分人員，已接獲撤離通知。

總部設於挪威的非政府組織「伊朗人權」（IHR）表示，伊朗安全部隊在鎮壓反政府抗爭行動中，至少已經造成3428名示威者死亡，並且逮捕超過1萬人。