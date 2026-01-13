伊朗傳將首度「處決」示威者 26歲男家屬收通知

伊朗計畫於明（14）日處決一名26歲示威者，家屬已接獲通知。（示意圖／翻攝自Pexels）





伊朗近期爆發全國性反政府抗議，示威活動遍及各地，但當局採取血腥鎮壓，據悉已有超過500人死亡。近日又傳出，伊朗計畫於明（14）日處決一名26歲示威者，家屬已接獲通知，若成真，將成為此次抗議以來的首例處決。

26歲示威者恐遭處決

根據外媒《New York Post》報導，人權組織「伊朗人權」（IHR）和伊朗民主全國聯盟（NUFD）指出，26歲的索塔尼（Erfan Soltani）於1月8日在卡拉季（Karaj）的抗議活動中被捕後，預計將被處以死刑。人權觀察組織表示，「他的家人被告知，他已被判處死刑，將於1月14日執行。」

廣告 廣告

伊朗民主全國聯盟呼籲國際社會介入，阻止對索塔尼的死刑，並強調索塔尼「唯一的罪行就是呼籲伊朗獲得自由」。據外媒《The US Sun》報導，索塔尼被控「向上帝發動戰爭」，該行為在伊朗可被判處死刑，而索塔尼目前無法尋求法律諮詢為自己辯護。不過，由於伊朗全國通訊中斷，他的處決命令尚無法核實。

伊朗自抗議爆發以來，過去兩週已有超過1萬人因參與反政府示威被監禁。人權組織指出，德黑蘭對抗議活動進行了殘酷鎮壓，並將示威者稱為「暴徒」，造成500多人死亡。

針對伊朗局勢，美國總統川普警告德黑蘭，如果對示威者使用暴力，美國將採取軍事回應。白宮也證實，正評估是否對伊朗進行轟炸。白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特（Karoline Claire Leavitt）表示，雖然外交仍是首選，但川普「已明確表態，如有必要，他不排除使用軍事手段」。

對此，伊朗高級官員警告，如果美國發動攻擊，德黑蘭將對該地區美軍進行報復。伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格齊強調，伊朗已「做好充分的戰爭準備」。

更多東森新聞報導

制裁伊朗！美國最新25%關稅 中國恐成最大苦主

快撤離！美國發布安全警戒 伊朗開嗆：敢來就會報復

快訊／川普宣布：與伊朗商業往來國家 都課徵25％關稅

