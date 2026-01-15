伊朗全國大斷網將近7天 創最長紀錄
伊朗哈米尼政權上週四（8日）為了對付風起雲湧的全國大抗爭時，「拉下開關」進行全國大斷網，電話也幾乎不通，目前斷網時間已經將近７天。網路自由監督組織表示，這已經創下世界最長的斷網紀錄。
數位治理與連線追蹤機構NetBlocks，台灣時間週四（15日）中午12時36分在X平台上發文表示：「伊朗的斷網事件已超過156小時（6.5天）大關，血腥鎮壓後的無聲狀況持續。」
這次封鎖不僅限於網際網路。隨著伊朗政府尋求削弱抗議活動的影響，行動電話服務和簡訊功能也遭到幾乎完全切斷。
在斷網超過144個小時之時，NetBlocks已指出這是史上最長的全面通訊中斷事件：「這次中斷是史上最長的紀錄之一，持續把逾9000萬伊朗人與外界隔絕。」
廣泛的抗議活動已震撼伊朗數週，活動人士表示，在政府的鎮壓中已有數千人甚至上萬人喪生。社群媒體在先前的全國性抗議中發揮了重要作用，因此政府迅速採取行動切斷網路，以遏制抗議活動的蔓延。
目前外界廣泛猜測馬斯克的星鏈（Starlink）服務已在伊朗上空啟用，但與此同時，也有人指出稱伊朗政府已成功干擾了這種低地球軌道信號。
去年6月，當伊朗在與以色列的軍事衝突中切斷全國網路時，馬斯克曾宣布他已啟用星鏈，並在X上寫道：「光束已開啟（The beams are on）。」
當伊朗在2022年遭遇類似的全國性抗議時，這位特斯拉大亨也啟用了星鏈。但對於數百萬沒有網際網路連接的伊朗人來說，啟用星鏈並非萬靈丹。若要使用星鏈或類似的低軌衛星服務，用戶必須擁有能連接衛星的終端設備。這些設備在伊朗並不合法，而且數量可能極其稀少。
此外，馬斯克的社群平台 X 也加入了戰局，將伊朗的國旗更改為伊斯蘭革命前的「獅子與太陽旗」版本。
替代通訊手段
NetBlocks 指出，根據全球以往網路中斷的經驗，目前最可行的通訊方式是透過無線電，或是嘗試連接鄰國邊境附近的行動電話基地台。冷戰時期曾廣泛建立的短波廣播電台也是傳遞消息的方法之一。
中東研究所（Middle East Institute）智庫高級研究員兼技術分析師蘇萊曼（Mohammed Soliman）表示，伊朗政府對電信業的掌控，使其能夠快速且徹底地限制網路訪問。他在上週五伊朗切斷網路後說：「這就像他們有一個可以隨時撥動的主開關一樣。」
與此同時，伊朗政權也試圖打擊該國境外被指控煽動示威的人士。人權運動者聲稱，儘管國內網路被切斷，但伊朗機器人帳號正針對海外僑民中的批評者發動網路釣魚攻擊。
專門調查伊朗革命衛隊（IRGC）網路攻擊與間諜行動的專家加里布（Nariman Gharib）在社群媒體上警告：「目前的攻擊專門針對WhatsApp 用戶。請勿點擊可疑連結。」
