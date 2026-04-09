伊朗公布停火10點方案非美同意版本! 川普轟不實：他們完全就是騙子

美國總統川普。 圖：翻攝自 @remarks X 帳號

[Newtalk新聞] 美國、以色列聯手對伊朗發動大規模空襲，引發席捲中東地區的戰火，美國總統川普（Donald Trump）近日同意暫緩對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩週。美國官員今天澄清，伊朗所公布的10點停火相對提案與白宮所同意用來作為談判架構的版本並不相同，川普也在自家社群網站嚴厲批評那些關於協議內容的不實報導。

根據法新社報導，這位不願透露姓名的美國高層官員指出：「媒體報導的文件內容並非我們正在討論的架構。」並表示：「出於對談判進程的尊重，我們不會公開來談。」川普在宣告停火前距離他設下的最後期限僅剩數小時，他要求伊朗滿足美方要求，否則將面臨他所稱的「整個文明終結」。而官員上述說法讓外界對脆弱的停火協議感到疑慮。

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川普稍早宣布為期兩週休戰以進行和平談判，他指稱：「我們收到來自伊朗的10點相對提案，他認為這是可以作為協商基礎的可行方案。」隨後伊朗官媒公布10點停火計畫，其中明確包括伊朗繼續控制戰略要地荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）、國際解除對伊朗的制裁及「接受」伊朗進行鈾濃縮。與華府公開宣稱的希望伊朗採取的行動，伊朗方面所述是截然相反。

川普今天晚間在自家社群網站「真實社交」（Truth Social），嚴厲批評那些關於協議或信函的不實報導，他說：「在許多情況下，他們完全就是騙子、江湖術士，甚至更糟。」並強調：「只有一組對美國有意義的『要點』是可以接受的，我們將在談判期間閉門討論這些要點...這一組重點，才是我們同意停火的談判基礎。」但他並未解釋細節。

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