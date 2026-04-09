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伊朗再封荷姆茲海峽！不滿以色列打黎巴嫩，川普：和平協定沒這條。圖／白宮臉書

美國與伊朗原本在台灣時間8日早上8時宣布，同意停火2週，但僅過了半天，又發生以色列攻打黎巴嫩，此舉激怒伊朗，並再度封鎖荷姆茲海峽。不過川普態度強硬稱，在美伊和平協議裡，沒有包含「不打黎巴嫩」這條。

伊朗認定美以「說話不算話」 封鎖荷姆茲海峽

8日下午，以色列攻打黎巴嫩並強烈轟炸，目前已知至少造成182人死亡。隨後伊朗聲稱，此舉違反談妥的「10項和平協定」，因此再度封鎖荷姆茲海峽。導致當天僅有11艘船隻通過後，又再度「卡船」。

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8日伊朗公布的「10項和平協定」當中，其中一條就是「徹底停止對伊拉克、黎巴嫩和葉門的戰爭」，因此伊朗批評以色列與美國違反規定，說話不算話。伊朗揚言，若以色列不停止攻擊，未來不將只是封鎖荷姆茲海峽，更要對以色列發動猛烈攻擊。不過川普則反駁，強調「10項和平協定」中，沒有包含「不打黎巴嫩」這條，現在雙方各說各話。

川普暗示退出北約 「叫你們幫忙都不幫」

川普8日也與北約秘書長呂特見面，聚焦重開荷姆茲海峽與聯盟角色。川普一度暗示，美國可能退出北約，他甚至利用「真實社交」上諷刺北約：「北約在我們需要他們的時候，永遠都不在，我們再次需要他們的時候，他們就不會在。記住格陵蘭島，那塊很大、管理混亂的冰。」川普也暗指，北約盟友沒有在對伊朗戰事中給予支援，目前北約內部對於伊朗之戰，內部立場仍存分歧。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則向記者表示，副總統范斯（JD Vance）將帶領團隊，前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，於本週末與伊朗進行和平會談，談判代表包括特使魏科夫（Steve Witkoff）和總統女婿庫許納（Jared Kushner）。



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