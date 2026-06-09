伊朗再射飛彈！耶路撒冷傳8次爆炸聲 布倫特油價衝近98美元

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外媒報導，中東戰事屆滿100天之際，耶路撒冷昨（8）日傳出至少8次爆炸聲；以色列軍方表示，偵測到伊朗發射飛彈，防空系統正在攔截相關威脅。自前一晚以來，伊朗已向以色列發射數輪飛彈，目前以色列緊急醫療組織尚未接獲重大傷亡通報。



伊朗這波飛彈攻擊，是對以色列空襲伊朗本土與能源設施的回應，也代表美國要求雙方克制的努力尚未真正壓住戰場。川普先前已公開要求以色列不要反擊伊朗，避免破壞美伊談判，但以色列仍出手攻擊伊朗境內目標，伊朗則以飛彈回擊。

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能源市場同步震盪。布倫特原油盤中大漲，逼近每桶98美元，西德州中級原油也明顯上揚。市場真正擔心的不是單次飛彈攻擊，而是以伊互轟若擴大到能源設施、美軍基地、荷莫茲海峽與紅海航線，油價與航運成本將迅速推高。



台灣必須把這則新聞視為能源與民生成本警訊。油價上升會牽動航空燃油、物流成本、電價壓力與物價預期；若戰火進一步推升國際油價，政府可能必須提前評估運價平穩措施、油電價格與民生物資穩定方案。



後續觀察重點，是伊朗是否攻擊美軍基地或波灣航運，以色列是否再度空襲伊朗能源設施，以及美國是否從調停者被迫變成更深介入者。中東戰火每升一階，台灣民生成本就多一層壓力。

（圖片來源：AI生成）

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