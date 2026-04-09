伊朗再度關閉荷莫茲海峽 白宮：無法接受

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伊朗突然無預警再度關閉荷莫茲海峽，白宮方面表示「完全無法接受」。

伊朗9日再度宣布，關閉荷莫茲海峽，理由是荷莫茲海峽「存在水雷風險」，不過實際的原因，傳出伊朗不滿以色列再度轟炸黎巴嫩。白宮方面則表示，伊朗的做法「令人完全無法接受」。（葉柏毅報導）

法新社報導，伊朗原本同意在兩星期停火期間，暫時重啟荷莫茲海峽，可是伊朗伊斯蘭革命衛隊在9日突然宣佈，由於荷莫茲海峽水雷過多，為了遵守海事安全原則，因此呼籲船隻應該避過荷莫茲海峽，同時也提供了替代航線。

然而據美聯社報導，以色列突然加強了對黎巴嫩的攻擊。在8日，黎巴嫩爆發了一次慘烈戰鬥，至少有182人喪生。據瞭解，伊朗這次再度關閉荷莫茲海峽，是表態對以色列再度襲擊黎巴嫩的不滿。

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白宮發言人李威特在回應相關提問時表示，任何關閉荷莫茲海峽的行為，都是「令人完全無法接受」的。李威特表示，她重申美國總統川普的期望與要求，就是呼籲伊朗，要立即、迅速且安全地重新開放荷莫茲海峽。

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