伊朗再拋震撼彈！外長：荷莫茲海峽與阿曼共管 通行「不會免費」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國與伊朗傳出即將簽署停戰協議，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）局勢備受關注，伊朗外交部長12日表示，伊朗將與阿曼政府共同發布有關未來管理荷莫茲海峽的重要聲明，而通行「不會免費」。

荷莫茲海峽。（圖／路透社）

伊朗強調「通行不會免費」

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）接受伊朗國營電視台《伊朗學生通訊社》（ISNA）訪問時表示，相關內容將由伊朗與阿曼共同對外公布。

廣告 廣告

他透露，根據協議，這條水道「不會恢復到戰前的運作狀態」。阿拉奇進一步表示，伊朗不會收取通行費，而是對過境海峽船隻收取「服務費」。至於相關細節他尚未進一步說明。阿拉奇並表示，美伊兩國可能在未來幾天內，遠端簽署一份諒解備忘錄，該聲明將在談判的最後階段完成後簽署並公佈。

阿拉奇透露，美國和伊朗間的諒解備忘錄將涉及各種問題，包括伊朗的核子計畫、解除制裁以及荷莫茲海峽的封鎖，也包括解決黎巴嫩衝突「以及所有其他戰線」的方案。不過，他語氣強硬指出，「如果諒解備忘錄的條款得不到遵守，最終協議就不會簽署。」

更多中天新聞網報導

屏科半導體供應鏈專區動土典禮！賴清德：打造南台灣S廊帶「均衡台灣」

台積電遭控專利侵權 龔明鑫：溝通後對台廠深具信心

台積電遭控侵權！經濟部持續關注後續發展