伊朗再爆示威！川普喊德黑蘭「麻煩大了」 哈米尼轟抗議者：讓另個國家總統高興

美國總統川普警告，伊朗已陷入「大麻煩」。（翻攝自X@VividProwess、flickr@The White House）

伊朗深夜再爆發新一波抗議行動，民眾不顧當局實施網路封鎖及血腥鎮壓，在德黑蘭西北部集結高喊反政府口號。對此，美國總統川普警告，伊朗已陷入「大麻煩」。

綜合《NBC》《BBC》等外媒報導，德黑蘭薩達塔巴德區（Sadatabad）民眾聚集在街頭，民眾敲擊鍋碗高喊推翻最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），現場許多汽車也以鳴喇叭方式表達支持。抗議活動持續擴散，社群平台上也流傳多地有示威活動。

設於伊朗境外的波斯語電視頻道影片顯示，東部城市麥什赫德（Mashhad）、北部的大不里士（Tabriz）及聖城科姆（Qom）均見大批民眾參與示威活動。川普（Donald Trump）直言，面臨大規模抗議的伊朗已陷入「大麻煩」，並警告他可能下令進行軍事打擊。

「伊朗麻煩大了。在我看來，人民正在接管一些城市，就在幾週前，沒有人認為這種情況真的可能發生。」川普也說道。哈米尼9日在全國性爆發示威2週後則表示，抗議者是在破壞自己的街道，「只為讓另一個國家的總統高興」，還嗆川普應專注處理自己國家的問題。

