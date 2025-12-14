伊朗再逮捕諾貝爾和平獎得主！諾委會、歐盟、人權團體齊要求釋放

編譯林浩博／綜合報導

2023年諾貝爾和平獎得主、伊朗女權鬥士穆罕默迪（Narges Mohammadi），再遭德黑蘭當局逮捕。路透14日報導，國際人權團體、歐盟與挪威的諾貝爾獎委員會都出面呼籲，應立即將她釋放。今年的得獎人、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），也發文聲援，並將之與她家鄉對威權的反抗相連結。

2023年諾貝爾和平獎得主穆罕默迪，日前又傳出被伊朗當局逮捕。歐盟、諾委會與人權團體均發聲要求將她釋放。（圖／翻攝自X平台 @NobelPrize）

追悼人權律師

穆罕默迪的法籍律師阿達卡尼（Chirine Ardakani）在Ｘ平台PO文稱，這名人權運動家12日於伊朗東北部大城馬什哈德（Mashhad），悼念律師阿里科迪（Khosrow Alikordi）的儀式上，對於其可疑的死因發聲譴責，隨即遭拘捕。

馬什哈德檢察官赫馬蒂法爾（Hasan Hematifar）於13日公開證實，穆罕默迪是儀式上被捕的39人之一，理由是她與阿里科迪的兄弟，在追悼式上發表煽動性言論，還帶領在場的人「呼喊違規口號」，干擾了秩序。據赫馬蒂法爾的說法，包括馬什哈德警察局局長在內，兩名警察在執行逮捕過程中，遭到了刀傷。

受到追悼的阿里科迪是人權律師，他於5日被發現死於自家辦公室，官方給出的死因是心臟病發，但挪威非政府組織「伊朗人權」高度懷疑此案為「國家謀殺」。多個人權團體都要求調查死因。

「獨裁者去死」

穆罕默迪在追悼式講話的影片，於社群網路瘋傳。影片中，她不甩國家的強制面紗穿戴規定，站在車上並手拿麥克風，在群眾面前高喊「伊朗萬歲」。

美國的「人權活動家新聞社」還稱，群眾中也高呼「獨裁者去死」，以及「我們戰鬥、戰死，但不接受屈辱」的口號。而民眾口中的「獨裁者」，即伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。

「無國界記者」組織表示，追悼式上還有4名記者與其他人被捕。

諾貝爾和平獎得主穆罕默迪在追悼式上發言，隨後即被當局以發表煽動言論的罪名，遭到了逮捕。（圖／翻攝自Threads @Taheri_Movement）

齊聲要求釋放

穆罕默迪於2023年獲得諾貝爾和平獎殊榮，而她人生超過10年都在牢獄度過，最近一次伊朗政府即以「反國家宣傳」、「不利國家安全行為」，以及「非法組織成員」的罪名，於2021年11月將她入獄。

如今穆罕默迪再被關押，挪威的諾貝爾獎委員會聞訊，疾呼伊朗政府「立即說明穆罕默迪的下落、確保她的人身安全，並無條件將她釋放」。

歐盟同樣呼籲伊朗釋放穆罕默迪。歐盟發言人13日稱，伊朗政府應考量，現年53歲的穆罕默迪身體虛弱，並應顧及所有只是因行使言論自由就遭不當逮捕的人士。

今年度諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多，也在X平台發聲，指出她家鄉與獨裁者馬杜洛（Nicolás Maduro）的對抗，和伊朗一體相連，「我們的抗爭是走向自由的長征，這不只是委內瑞拉的抗爭，也是伊朗的抗爭，這是普世的抗爭」。

