伊朗出現首例外交官叛逃! 人權團體控逾3300抗議者遭殺害 另4千多命案調查中

[Newtalk新聞] 伊朗反政府抗議持續遭到血腥鎮壓。Ｘ帳號 whyyoutouzhele 引述伊朗人權活動者通訊社（HRANA）於 1 月 17 日發布的資料指出，已確認至少 3,308 名伊朗反政府抗議者遭到殺害，另有 4,382 起死亡案件仍在調查中，同時至少有 24,266 名抗議者被逮捕。

同樣由 whyyoutouzhele 轉引，《星期日泰晤士報》報導稱，伊朗當地醫師評估的實際死傷規模恐遠高於官方數據，至少有 16,500 名抗議者死亡、33 萬人受傷，實際死亡人數約為官方公布數字的 3 倍。

在個案方面，Ｘ帳號 NSTRIKE1231 引述 i24NEWS 報導指出，知名伊朗抗議者 Erfan Soltani 曾被伊朗法院以「對真主發動戰爭」罪名判處死刑。報導稱，其死刑一度在美國總統川普於 Truth Social 點名警告伊朗當局後被延後，川普並將此視為外交成果。然而隨後卻傳出 Soltani 在羈押期間遭到毆打致死，被外界解讀為伊朗政權在口頭讓步下的「報復性鎮壓」。

據報導，Erfan Soltani 仍然在世，並於 1 月 18 日獲准與家屬短暫會面，家屬證實其仍存活且身體狀況穩定。

不過，事態隨後出現反轉。NSTRIKE1231 另引述人權組織 Hengaw 的最新消息指出，Erfan Soltani 仍然在世，並於 1 月 18 日獲准與家屬短暫會面，家屬證實其仍存活且身體狀況穩定。Hengaw 表示，Soltani 於 1 月 8 日在卡拉季（Karaj）抗議活動中被捕，並曾被通知將於 1 月 14 日進行「行刑前最後會面」，但目前其具體法律與人身狀況仍缺乏官方說明，相關報導仍存在高度不確定性。

在國際層面，伊朗政權亦出現罕見鬆動跡象。Ｘ帳號 whyyoutouzhele 披露，伊朗駐聯合國日內瓦歐洲總部的一名高級外交官 Alireza Jirani Hokmabad 已辭職，並在瑞士申請政治庇護。該名外交官自 2017 年起任職於伊朗駐日內瓦常設代表團，長期代表伊朗政權參與聯合國經濟體系事務，並於 2025 年 4 月獲任命為聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）主席。

