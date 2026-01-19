伊朗動亂衝擊外交官 駐聯合國使團副團長傳向瑞士聲請庇護

伊朗駐聯合國日內瓦總部常駐使團高官傑拉尼。翻攝X平台



伊朗反政府示威持續逾三週，恐已超過萬人喪生，美國總統川普也揚言將介入。外媒報導，伊朗一名駐聯合國外交官已以國內政局動盪為由，向瑞士聲請庇護。

總部位在倫敦的「伊朗國際電視台」（Iran International）報導，伊朗駐日內瓦的聯合國常駐使團高官傑拉尼（Alireza Jeyrani Hokmabad）已離開工作崗位，帶著家人向瑞士政府聲請庇護。

報導引述知情人士指出，霍馬巴德的官階為參贊，職銜是僅次於大使的「特命全權公使」（Minister Plenipotentiary），形同伊朗常駐聯合國日內瓦總部使團的副團長。

消息人士稱，傑拉尼決定在瑞士聲請庇護，因為當前持續的政治社會亂局後果難料，也對目前政權治理結構的穩定難以放心。

對於傑拉尼申請庇護，瑞士政府尚未發表評論。

報導稱，傑拉尼自2017年加入伊朗駐日內瓦使團，自顧問職位一路平步青雲，在聯合國經濟相關組織擔任伊朗代表，包括有關經貿、發展、投資的論壇。

外交消息人士指出，由國際社會大多支持伊朗示威者，歐盟領導人與歐洲議會均已發聲表態，讓伊朗駐歐洲的外交官員愈發焦慮。

這位不願具名的消息人士透露，近幾週來，已有數名伊朗駐歐外交官私下向駐在國聲請庇護，或探聽相關事宜。

歐洲方面的消息人士指出，已有多國政府正在審查伊朗外交官的庇護聲請；部分國家已決定放寬對伊朗外交官的庇護審查。

報導稱，之前在伊朗國內局勢動盪時期，就有伊朗外交官叛逃。2009年的反政府示威後，有數名伊朗駐歐洲外交官辭職並尋求庇護，理由包括選舉舞弊、當局暴力鎮壓。

