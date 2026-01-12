伊朗動亂釀黃金再創高！阮慕驊曝仍有「一利空」在等 對金價影響全說了

伊朗爆發大規模反政府示威，訴求推翻最高領袖哈米尼的神職統治，德黑蘭當局則祭出鎮壓，目前已超過500人死亡、1萬600人被捕，也傳出美國總統川普已在討論介入。財經專家阮慕驊對此指出，金價因此再創歷史新高，不過同時聯準會的降息機率卻相當低，但他認為，「不降息完全不會影響金價」。

阮慕驊在臉書發文表示，伊朗危機加劇，據說川普已聽取對伊朗行動的軍方簡報，大規模示威、革命可能一觸即發。

阮慕驊指出，金價因此利多，再創歷史新高，黃金現貨價每盎司突破4600美元，白銀現貨觸及84美元，同創歷史新高。

阮慕驊提到，聯準會1月會議的降息機率僅5%，但他直言「不降息，我認為完全不會影響金價」，全球動盪只會加劇黃金避險和保值需求強勁。「想想如果你是伊朗和委內瑞拉的富人，你現在會想持有本國貨幣還是黃金？」

