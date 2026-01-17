伊朗動盪加劇 華爾街日報：哈米尼的退路所剩無幾

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》16日報導，在去年6月美國與以色列聯手摧毀伊朗重要核設施及殲滅軍事領導層後，伊朗「不可戰勝」的幻想被打破，民眾對德黑蘭當局的支持開始動搖。經濟困境、國際制裁和內部管理不善，是伊朗近期動盪加劇的主要因素，最高領袖哈米尼的迴旋餘地迅速縮小，為了緩解國家困境，他不得不放棄一些根深蒂固的信念，恐需在核計畫上做出妥協，或繼續面對全國範圍的抗議活動。

報導指出，哈米尼是中東地區在位時間最長的領袖，如果他想保住自己的地位及近50年來一直統治伊朗的神權政體，就必須做出關乎生死存亡的選擇。幾十年來，哈米尼頂住來自外部的巨大壓力，經伊朗經濟的重創和無數次民眾起義，同時堅持伊朗有權進行鈾濃縮和製造先進飛彈。如今，即便他的安全部隊能夠鎮壓最新一波抗議浪潮，他的政治迴旋餘地也已所剩無幾。

曾任美國高階情報官員、對伊朗問題頗有研究的魯爾(Norman Roule)表示，如果不做出妥協，哈米尼將面臨「全國性抗議不可避免的未來，以及政權更迭的巨大可能性，無論是民眾的不滿，還是外部勢力的干預」。他補充說：「這就像一根彈簧，隨著每一次導火線的引爆，彈簧都會愈繃愈緊。」

伊朗只有擺脫國際制裁，才能解決民眾憤怒背後的經濟問題，而這需要哈米尼做出妥協，尤其是在伊朗核計畫問題上。幾十年來，他一直堅稱伊朗有權出於民用目的發展核能。魯爾表示，伊朗政權不僅需要在鈾濃縮問題上讓步，還必須在飛彈計畫上讓步，並終止伊斯蘭革命衛隊海外分支的任務，該分支負責管理其武裝盟友網路。

威廉與瑪麗學院的伊朗社會運動專家賈法里(Peyman Jafari)直言：「如果不做出重大妥協，民眾與國家之間的鴻溝已無法彌合。如果不進行重大變革，我看不出舊勢力如何能夠繼續存在下去。」

