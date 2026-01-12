伊朗動盪白宮突喊「美國正要開始」 五角大廈披薩指數飆升

白宮突喊「美國正要開始」。（圖／翻攝自X@WhiteHouse）

伊朗民眾為了抗議通貨膨脹走上街頭，衝突正持續升溫，目前已造成超過500人死亡。而美國總統川普（Donald Trump）此前就曾表示，正在研議「非常強硬的選項」回應伊朗政府對示威人士的鎮壓。白宮11日就突然發布一則貼文，強調「我們才正要開始」，引起各界議論。另外，被認為能夠追蹤美軍動向的「披薩指數」疑似出現高於平均值的數值，被網友猜測是否可能出現軍事行動。

川普曾公開表示，為保護和平示威者，不排除對伊朗採取軍事行動；並在社群平台上聲援抗議群眾，稱「伊朗正以前所未有的方式看見自由」，美國隨時準備提供協助。

廣告 廣告

而美國白宮11日於社群平台X發佈一則貼文，表示有三件事要說，分別為「願上帝保佑我們的軍隊、願上帝保佑美國，而我們才正要開始」（GOD BLESS OUR TROOPS. GOD BLESS AMERICA. AND WE ARE JUST GETTING STARTED），文末加上一隻象徵美國的白頭海鵰，並配上一張川普前段時間出訪美軍基地的照片。

另外，根據非官方追蹤情報帳號「五角大廈披薩報告」（@PenPizzaReport），顯示美國當地時間11日下午，五角大廈附近幾家披薩店的客流量高於正常水準。不過該社群帳號隨後更新表示，目前只有附近幾間披薩店的客流量高於平均，而附近知名「弗雷迪海灘酒吧」的客流量則是低於平均。

「披薩指數」被視為當國際發生重大危機，美軍官員包括五角大廈、白宮以及中央情報局（CIA）總部需要集體加班時，披薩外送的訂單便會激增，因此許多人認為，追蹤五角大廈附近披薩店客流量便能觀察到美軍是否將展開重大行動。

白宮突喊「美國正要開始」。（圖／翻攝自X@WhiteHouse）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「全白松葉蟹」驚喜現身！遊客衝水族館搶看 專家曝：超罕見

越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆

獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣