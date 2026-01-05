即時中心／林韋慈報導

伊朗政局近期動盪不安，國內抗議頻繁，通膨嚴重。示威活動最初集中在首都德黑蘭，隨後蔓延至雅茲德（Yazd）、哈馬丹（Hamedan）等城市，不少青年高喊「獨裁者哈米尼去死」。近期伊朗貨幣「里亞爾」跌至歷史新低，1美元約可兌換140萬里亞爾，12月年通膨率高達52%，民生壓力巨大。近日傳出最高領袖阿里哈米尼（Ali Khamenei）已有意攜帶親信逃往莫斯科。

外媒披露，伊朗情勢動盪日漸升溫，並且因通膨嚴重民怨高漲，情報人士稱86歲最高領袖阿里·哈米尼（Ali Khamenei）可能已擬定撤離方案，計畫帶親屬與20名核心幕僚前往莫斯科，作為政權面臨重大挑戰時的「B計畫」。分析認為，此舉類似前敘利亞總統阿薩德政權瓦解後逃往俄羅斯的模式。

廣告 廣告

美國總統川普也對伊朗示威表態，警告若當局鎮壓和平示威者，美方將採取行動：「我們已上好膛，隨時準備行動。」

過去一年，里亞爾對美元貶值超過三分之一，伊朗面臨兩位數惡性通膨，民眾購買力不斷下降。暴力衝突最嚴重的地區包括以盧爾族為主的城市，截至目前至少已有7人喪生。當局雖試圖以氣溫嚴寒放假疏散人潮，但隨著民眾將經濟不滿轉向神權體制，動亂短期內難以平息。原本集中在首都的示威活動，1日迅速蔓延至多個鄉村省份。

這場抗議活動成為自2022年以來，伊朗規模最大的抗議活動。改革派總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）雖釋出願意對話的信號，但也坦言面對失控的匯率，政府能做的並不多。









原文出處：快新聞／伊朗匯率崩！1美元換140萬里爾 最高領袖哈米尼傳將逃往莫斯科

更多民視新聞報導

最新／新北驚悚工安意外 貨車司機遭鋼板砸中「頭顱破裂慘死」

AI竟嗆「滾、自己改」！官方致歉：無人工介入

馬杜洛遭「生擒」直送紐約 聯邦法院今夜開庭！92歲法官審理

