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根據伊朗媒體最新報導，伊朗南部海岸靠近戰略要地荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的區域，於近日傳出多起巨大的爆炸聲響。由於該海峽是全球最重要的石油運輸航道，消息一出立即引發國際關注，目前原因仍待釐清。

根據伊朗官媒報導，位於伊朗南部海岸、鄰近荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的地區在當地時間傳出不明爆炸聲。目前伊朗官方尚未針對爆炸的具體原因、確切地點以及是否造成人員傷亡發表正式聲明，但相關消息已在社群媒體與當地新聞圈迅速傳開。

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荷姆茲海峽被譽為全球石油供應的「咽喉」，每日有大量原油從此處運往世界各地。由於該地區長期處於地緣政治緊張局勢中，任何風吹草動都可能牽動國際油價與中東局勢。目前尚不清楚這起爆炸是軍事演習、工業意外，還是涉及外部勢力的攻擊行動。

近年來，伊朗與周邊國家及西方國家的關係持續緊繃，荷姆茲海峽周邊也曾多次發生油輪遇襲或無人機遭擊落的事件。國際情報單位正密切監控後續發展，以確認這起爆炸是否會對該區域的航行安全造成威脅。

原文出處：伊朗南部海岸傳出劇烈爆炸聲！緊鄰全球石油咽喉「荷姆茲海峽」

本文由AI協作，經編輯審核後發布