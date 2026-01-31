伊朗南部港口發生爆炸 當局否認革命衛隊指揮官遇襲

國際快訊示意圖。



就在美媒報導美國總統川普最快可能在明天、2月1日下令攻擊伊朗之際，伊朗南部港口阿巴斯（Bandar Abbas）31日發生爆炸。有報導稱，伊朗革命衛隊（IRGC）一名海軍指揮官在爆炸中成為攻擊目標，德黑蘭當局駁斥此說法。

路透社引述伊朗半官方塔斯尼姆通訊社報導，社群平台上聲稱革命衛隊指揮官遇襲身亡的說法「完全不實」。

目前尚不知爆炸原因。

伊朗媒體稱，當局正在對這起爆炸進行調查，但未提供進一步資訊。目前無法立即聯繫到伊朗當局置評。

阿巴斯臨荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），是伊朗與阿曼間的一條重要水道，處理全球約五分之一的海運石油量。

同日在伊朗西南部城市阿瓦茲（Ahvaz）另發生一起爆炸案，官媒《德黑蘭時報》報導該市消防局表示，市區一棟住宅大樓氣爆，造成4人死亡。

伊朗去年12月28日爆發反政府示威，迄今已超過一個月。一名伊朗官員告訴路透社，至少有5000人在抗議活動中喪生，其中包括500名安全部隊成員。

美國總統川普29日表示，一支「無敵」艦隊正前往伊朗。多個消息來源30日則稱，川普正在衡量針對伊朗的各種選項，包括對安全部隊進行精準打擊。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）31日稍早指控，美國、以色列和歐洲領導人利用伊朗的經濟問題煽動動亂，並為人們提供「撕裂國家」的手段。

