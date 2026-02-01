伊朗南部港口、兩伊邊境連環爆炸 至少6死13傷

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

半島電視台報導，伊朗時間週六（1月31日）發生兩起爆炸案，分別是南部港口城市阿巴斯（Bandar Abbas），以及兩伊邊境阿瓦士市（Ahvaz），總共造成6人死亡、13人受傷。

阿巴斯港一棟8層樓高建築爆炸，造成2人死亡、13人正在醫院接受治療。（圖／美聯社）

伊朗消防局長利亞加特（Mohammad Amin Lyaghat）告訴國家電視台，由於瓦斯外洩，導致阿巴斯港一棟8層樓高建築爆炸，附近商店以及車輛也遭毀損。當地危機處理主任哈桑扎德（Mehrdad Hassanzadeh）告訴新聞社，爆炸造成2人死亡、13人正在醫院接受治療。

另一起爆炸發生在兩伊邊境，造成4人死亡，據了解是天然氣爆炸，工作人員已經開始清理爆炸後的殘骸，援救被壓在瓦礫下的民眾。

爆炸案發生在伊朗與美國之間劍拔弩張之際。伊朗安全官拉里賈尼（Ali Larijani）週六在X上表示，與美國談判框架的制定工作正在推進，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也表示，衝突不符合國家利益。美國總統川普則認為，相較於承受美國的軍事行動，伊朗應更傾向就核計畫與飛彈問題達成協議。

阿巴斯港是伊朗最重要的貨櫃港所在地，位於荷姆茲海峽上，這是伊朗與阿曼之間一條重要的水道，全球約五分之一的海運石油會經過此處。

