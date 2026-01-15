伊朗危機升溫！義大利發布撤僑警告 英國暫停駐德黑蘭使館運作

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

伊朗國內動盪，各國紛紛採取緊急措施。義大利外交部昨日發布聲明，強烈呼籲目前處於伊朗的公民立即撤離，以確保安全。同時，英國政府也宣布，駐德黑蘭大使館已暫時關閉，並改以遠端方式提供服務。

伊朗目前國內動盪，各國紛紛採取緊急措施。（圖／翻攝自ABC News YouTube頻道）

據路透社報導，目前約有 600名義大利公民居住在伊朗，其中大部分集中在首都德黑蘭（Tehran）。義大利政府強調，當前局勢高度危險，敦促公民不要再延誤撤離，應立即利用尚在運作的交通工具離境。

廣告 廣告

法新社引述英國政府發言人指出，大使館的暫時關閉是因應安全考量，外交部已更新旅遊建議，以反映目前的領事安排。

更多FTNN新聞網報導

伊朗鎮壓抗議釀大量死傷！ 醫院爆滿「遺體只能疊」 醫護曝慘狀：來不及CPR就斷氣

委內瑞拉後輪到你了？德黑蘭再爆反政府活動 川普警告伊朗領袖：別逼我們開槍

富得流油！沙烏地阿拉伯挖到「242頓新金礦」 預計深層地區還有更多

