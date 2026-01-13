伊朗危機牽動美航艦部署！日本防衛壓力增 台灣卻可望獲美更多關注

通常負責中東部署的5艘航艦中，目前只有「布希號」（CVN-77）已具備部署能力。（取自維基百科）



隨著伊朗反政權示威升溫，美國總統川普正考慮各種軍事選項，來支援示威者，官員及分析人士擔心，華府可能將原本駐守印太的航艦調往中東，造成區域防衛空缺。

專家指出，許多美國航艦正在維修或剛完成長期部署，難以立即調派，日本恐須承擔更多防衛責任，並改變與美國長期以「矛盾分工」為主的防衛模式，讓美軍可更集中資源應對台海局勢。

《日經亞洲》報導，隨著美國總統川普（Donald Trump）13日準備聽取高階行政官員簡報，討論支援伊朗反政權示威者的軍事選項，亞洲官員及分析人士越來越擔心，華府可能將原本駐守在印太地區的航艦調往中東，以支援相關行動。

川普11日在搭乘空軍一號時告訴記者：「我們正在研究非常強硬的選項。」川普曾多次警告，如果伊朗政權傷害平民示威者，他將對伊朗採取打擊行動。對此，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）回應稱，如果川普對伊朗實施空襲，美國和以色列在中東的部隊都將成為「合法攻擊目標」。

中東目前缺乏美國航艦部署

白宮面臨的核心挑戰是，中東目前缺乏美國的航空母艦部署。去年10月，國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth）下令「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78）離開克羅埃西亞的史普利特（Split），前往加勒比海，可能是為了針對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動做準備。

雖然美國海軍擁有11艘航空母艦，但許多航艦都正在進行長期維修，或剛完成長期部署，並非立即可用。通常負責中東部署的5艘東海岸航艦中，目前似乎只有「布希號」（USS George H.W. Bush，CVN-77）已具備部署能力，即便如此，它仍需好幾個星期才能抵達中東。

較快的選項是把目前在南海活動、駐紮在聖地牙哥基地的「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）及其兩艘勃克級驅逐艦（Arleigh Burke class DDG）重新調往伊朗水域附近。這類似前總統拜登（Joe Biden）時期的模式，防長奧斯汀（Lloyd Austin）當時多次將航艦從西太平洋調往中東，以接替長期部署的艦艇，監控加薩地區局勢。

雖然美軍在日本橫須賀基地也部署了1艘航艦「華盛頓號」（USS George Washington，CVN-73），但它剛完成長達好幾個月的部署，正準備維修，才能進行下1次任務。

亞洲、中東和歐洲只能「排在美洲後」

日本前海上自衛隊艦隊司令、退役副上將香田洋二告訴《日經亞洲》，若要發射1000枚戰斧飛彈，大約需要20艘美國戰艦，將大幅消耗應美軍對中國潛在衝突所需的彈藥庫存。

在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）11日的活動上，美國企業研究所（AEI）資深研究員庫珀（Zack Cooper）指出，亞洲、中東和歐洲過去都曾爭奪美國注意力，但現在這3個地區都只能「排在美洲之後」。

日本專注自身防衛，美國可更專注台灣

日本慶應義塾大學教授森聡表示，如果川普決定將航艦從印太調往中東，日本的選項有限。日本必須對印太地區的防衛承擔更多責任。他指出：「這意味著日本必須在印太區域採取更前置的部署，而不是試圖阻止或延緩美國干預中東。」

森教授指出，美日防衛傳統上採「美國為矛、日本為盾」的角色分工。不過，從2022年日本防衛白皮書開始，日本逐步引入反擊能力並大幅增加防衛支出後，這種分工開始出現變化。

隨著日本承擔更多責任，森認為，原本美國為日本提供防衛、「矛」角色的部隊將可釋放出來，更多地集中於台灣防衛。他指出：「我們正在見證功能性分工向戰區分工轉變，日本專注於自身防衛，美國可更專注台灣。」

擔心川普重蹈越戰覆轍

香田洋二還告訴《日經亞洲》，他擔心川普重蹈越戰失敗的覆轍，試圖對多個地區的軍事行動進行微觀管理。

香田洋二指出：「越戰最大的錯誤是詹森（Lyndon Johnson）試圖從華府決定打擊目標。」許多歷史學家和軍事分析師認為，當時，詹森和國防部長麥納馬拉（Robert McNamara）對目標選擇的控制過於緊密。香田補充說，中東戰爭時，美國吸取越戰的教訓，給予戰區指揮官更大的自主權，結果證明成功。

