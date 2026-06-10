伊朗反擊了！革命衛隊宣布發動報復攻擊

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▲美國與伊朗緊張局勢持續升高。在美軍針對伊朗展開新一輪報復性空襲後，伊朗革命衛隊（IRGC）10日凌晨宣布，已向中東地區的美國目標發射飛彈與無人機作為回應。（圖／路透社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 美國與伊朗緊張局勢持續升高。在美軍針對伊朗展開新一輪報復性空襲後，伊朗革命衛隊（IRGC）10日凌晨宣布，已向中東地區的美國目標發射飛彈與無人機，作為對美方軍事行動的回應，雙方緊張局勢進一步升高。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）透過Telegram發表聲明指出，已對區域內美國相關目標展開飛彈與無人機攻擊，但未進一步說明具體攻擊地點及造成的損害情況。

此次報復行動發生在美軍稍早對伊朗發動空襲之後。美國方面表示，空襲是為了回應一架美軍AH-64阿帕契攻擊直升機日前在荷姆茲海峽遭擊落事件。美軍中央司令部（CENTCOM）宣布，反擊行動於美東時間下午5時開始，目標包括荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）周邊的防空系統與雷達設施。

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伊朗外長強硬放話：美國若想安全，就滾出中東

在美軍因應軍用直升機遭擊落、對伊朗發動新一輪報復性空襲後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）強硬表示，來自美國的任何攻擊都絕對不會「毫無回應」。

他在社群平台X（舊稱推特）發文指出：「儘管在戰場上遭遇挫敗，美國仍選擇測試我們的決心。我們強大的武裝部隊不會對任何攻擊或威脅坐視不管。」

阿拉奇同時向美國及其盟軍發出警告：「如果想要安全，就離開我們的地區。」

有分析指出，這番談話顯示德黑蘭無意在美軍空襲後退讓，反而可能準備進一步擴大報復行動。

伊朗指控美軍炸毀水庫

另一方面，伊朗國家廣播電視台（IRIB）指控，美軍此次空襲擊中了南部兩座供水設施。

報導指出，位於西里克附近巴馬尼（Bamani）地區的兩座蓄水池遭到攻擊，導致當地供水中斷。

截至目前，美軍中央司令部（CENTCOM）尚未對相關指控作出回應。

和平談判恐再受衝擊

美國總統川普（Donald Trump）先前曾表示，美伊雙方距離達成和平協議已相當接近。然而，隨著阿帕契直升機遭擊落、美軍展開報復性空襲，以及伊朗最新飛彈與無人機攻擊行動，雙方衝突顯然再度升高。

荷姆茲海峽作為全球能源運輸要道，任何軍事衝突升級都可能衝擊國際油價與全球航運安全。若美伊雙方持續以軍事手段互相施壓，原本已陷入停滯的和平談判恐將更加遙遙無期，中東局勢也可能進一步惡化。

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