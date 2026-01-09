伊朗反政府怒火延燒百城！警民衝突釀45死 全境斷網恐是「武力鎮壓前兆」

伊朗爆發了近年來最大規模的反政府示威活動。（翻攝自@NiohBerg X）

隨著經濟危機與通膨壓力失控，伊朗爆發了近年來最大規模的反政府示威活動，抗議人潮已從首都德黑蘭迅速蔓延至全境超過100座城市。這場源於基層經濟不滿的抗爭，目前已升級為要求推翻神權統治的政治風暴。根據人權組織「伊朗人權」（IHRNGO）最新數據，自去年底示威爆發至今，已有至少45名抗議者在警民衝突中不幸喪生，其中包括8名孩童，另有數千人遭到逮捕。

《CNN》報導，面對日益嚴峻局勢，伊朗政府8日晚間祭出極端「全境斷網」手段，全面封鎖全國的網際網路與電話通訊。網路監督機構指出，這種大規模斷網通常是當局展開致命武力鎮壓的前兆，旨在阻斷內部受鎮壓的影像外流，並規避國際社會的監視。

自去年底示威爆發至今，已有至少45名抗議者在警民衝突中不幸喪生。（翻攝自@NiohBerg X）

儘管通訊受阻，仍有部分民眾透過走私星鏈等非常規手段傳出內部畫面，顯示德黑蘭街頭火光沖天，民眾要求最高領袖哈米尼下台，高喊激進口號「哈米尼去死」。

這波抗議的起點與以往不同，最初是由一向被視為政權穩定支柱的「大市集」商販發起。由於政府取消匯率補貼導致物價一夜暴漲，傳統商人群體憤而罷市，隨後與學生、受壓迫的少數民族結合，形成全國性的反抗力量。民眾在街頭焚燒政府設施並降下國旗，顯示出對現任總統佩澤什基安無法兌現經濟改善承諾的極度絕望。

國際社會對此高度關注，美國總統川普已公開發出警告，若伊朗安全部隊持續屠殺示威者，美方不排除採取軍事打擊行動。然而，在經濟制裁與戰爭邊緣的多重打擊下，伊朗政權目前似乎仍傾向以高壓手段維穩。

專家分析，由於政府無法提供實質的經濟解決方案，唯一的統治工具僅剩下武力脅迫，這也讓伊朗陷入了前所未有的動盪局勢。

