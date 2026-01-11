伊朗反政府抗爭遭血腥鎮壓！人權團體：538死、逾萬人被拘

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）發表電視談話之後，鎮壓行動就變得異常暴力。（圖／美聯社）





伊朗大規模的抗議示威活動，已經蔓延到全國。有人權團體就表示，在這場抗議鎮壓行動中死亡的人數至少有538人，另外還有超過1萬人，遭到逮捕拘留。由於伊朗現在切斷全國網路，導致外界難以掌握抗議實況，因此估計實際死亡人數恐怕還會更多。

撕心裂肺的哭喊聲，此起彼落，這裡是伊朗德黑蘭的街頭，放眼望去到處都是，一具具的遺體，由於停屍間已經堆放不下，所以大家只好把親友遺體，放在戶外等待處理。

伊朗這場全國性抗爭活動的鎮壓行動，死亡人數可能已經超過500人，更有超過1萬人遭到拘留，但因為目前伊朗全國網路，和電話線路遭切斷，海外掌握抗議實況變得更加困難，因此實際死亡或遭逮捕的人數，恐怕還會更多。

伊朗人權組織副主任：「死者當中包含8名孩童，我們仍在調查另外，5百多件的案例，這意味著，如果我們確認所有這些數字，死亡人數將超過1000人，而這僅僅發生在15天。」

伊朗政府斷網，除了外界難以得知，確切的死亡人數以及死者身分外，伊朗政府也可能在不受國際監督下，加強暴力鎮壓行動，這都會讓伊朗局勢更加不穩定。

CNN記者：提交給(川普)總統一些方案，主要是針對，德黑蘭的安全部門。

外界也盛傳，川普及國安團隊正評估一系列可能的回應方案，包括網路攻擊，以及直接軍事打擊。對此伊朗官員稱，一旦國內遭攻擊，美軍與以色列，將成為「合法打擊目標」，伊朗局勢動盪，美國可能趁勢攪局，中東情勢勢必變得更加複雜混亂。

