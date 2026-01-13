伊朗反政府示威升級 中東戰雲密佈

伊朗爆發全國性 反政府示威，遭到 當局安全部隊 血腥鎮壓，伊朗政府 甚至不允許家屬舉行葬禮。據美國 ”時代雜誌《TIME》” 周一報導，截至10號，伊朗示威民眾的死亡總數，恐已達到 6000人。儘管伊朗當局 封鎖網路，但民眾的手機畫面顯示，裝載在卡車上的機關槍，掃射街道，導致傷患擠爆醫院、太平間 堆放滿 數百具屍體，顯示動盪局勢 不斷升溫。有分析師指出，美國成功 抓捕 委內瑞拉總統馬杜洛後，下一個目標，可能就是 宣布退出核協議的 伊朗最高領導人 哈米尼。綜合外媒報導，伊朗與美國都表示，已做好 ”外交談判” 準備，但也不排除 採取軍事行動。中東地區 戰雲密布，緊張情勢、一觸即發。

停屍間外 排滿 遭 伊朗政府軍 開槍掃射 而身亡的示威者屍體。伊朗局勢動盪 進入第3周 ，美國國務院 要求美國公民 立即離開伊朗；法國駐伊朗大使館 也開始撤離 非必要人員。美國總統川普則表示，在與伊朗 展開 外交談判之外，美軍也不排除 動武選項。美國總統 川普：「看起來有些不該被殺的人 被殺死了，這些(掌權的)人很暴力，他們透過暴力統治，但美國非常認真地關注此事，美軍也在關注，我們正在考慮一些非常強大的選項。」

根據CNN及BBC報導，伊朗 血腥鎮壓 示威民眾，但確切的死亡人數，尚無法核實。根據當地 人權組織 統計的死亡數字，能確認身分的遇難者，已約達五、六百人。但美國 時代雜誌 TIME，12號報導，截至10號，根據 伊朗首都 德黑蘭 主要醫院的通報數據，以及1個 由 學者與專業人士組成的 海外非正式團體 估算，伊朗 示威民眾 的死亡總數，恐怕 已達6000人。NS針對 伊朗統治集團的 示威抗議活動，也延伸到了 英國倫敦的伊朗大使館前。 無姓名示威者：「伊朗政權 會無止盡地殺害民眾，他們甚至切斷了網路和監視器，這樣一來，真相就無法傳播到世界各地。」

示威者 卡維：「不幸的是 這個法西斯政權，殺害了我的朋友，還把我的兩個兄弟 關進了監獄，伊朗所有人民，都不喜歡他們 並憎恨掌權者。」

根據CNN報導，過去10年內，伊朗全國性的抗議活動，均遭到軍方武力鎮壓，伊朗都用同樣的殘酷手段，保住政權，並指責 是 西方勢力煽動的結果，當局才會 切斷通訊，並派出安全部隊 “維安”。 聯合國祕書長發言人 杜加里克：「祕書長對伊朗當局在境內多處，對示威者使用暴力，和過度武力感到震驚，作為國際法所載，伊朗民眾的言論自由 結社自由，與和平集會自由的權利，必須受到尊重和充分保護。」

聯合國 密切關注 伊朗局勢；白宮發言人12號也在記者會上指出，川普總統 正考慮 對伊朗發動空襲，以阻止 德黑蘭當局 的鎮壓行動。川普本人則透露，儘管 伊朗領導階層 已提出會面要求，但美軍 可能被迫 在會面前，就先 採取"必要行動"。

伊朗貨幣大貶 群眾示威擴及全境

