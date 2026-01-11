伊朗反政府示威延燒逾百城 川普：美國已準備好提供協助

伊朗反政府示威持續延燒，規模已擴大到全國一百多座城市。英美媒體引述當地目擊者與醫護人員說法指出，鎮壓造成的死傷人數遠超外界原先估算，醫院人滿為患，收治了許多受傷的年輕示威者。美國總統川普也在社群平台Truth Social發文力挺尋求自由的伊朗民眾，並表示美國已準備好提供協助。





伊朗反政府示威延燒 清真寺疑遭縱火

伊朗各地示威持續擴大，有民眾走上街頭高喊口號，抗議當局的鎮壓與神權統治；德黑蘭一座清真寺還疑似遭人縱火。有民眾施放煙火表達訴求，也有人喊話期盼流亡海外的前伊朗國王之子巴勒維回歸。

廣告 廣告

另據英美媒體引述伊朗境內目擊者，當局鎮壓造成的死傷數持續累積，醫護人員描述，送醫的死傷者中有不少人身受槍傷。

倫敦伊朗大使館遭包圍 示威者爬陽台拔國旗

除了伊朗國內局勢持續升溫，英國倫敦的伊朗大使館也遭示威群眾包圍，有示威者爬上使館露天陽台拔掉國旗。

與此同時，白宮外也湧現數百名抗議伊朗最高領袖的民眾，在美伊朗異議人士則呼籲外界站在伊朗人民這一邊、捍衛他們的自由，並稱伊朗人民不需要外國軍隊或金錢，需要的是來自外界的支持。

在美軍突襲委內瑞拉、逮捕馬杜洛之後，外界也關注川普政府接下來將如何回應伊朗示威局勢。

國際中心／張立德 編撰 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

宣布國家進入緊急狀態！川普簽令 阻止委內瑞拉石油收入遭法院查扣

美扣押第5艘油輪 川普：船上石油將由美國出售

反政府示威傳60死...川普：伊朗麻煩大了 哈米尼控示威者是為取悅川普