伊朗反政府示威延燒逾百城 川普：美國已準備好提供協助
伊朗反政府示威持續延燒，規模已擴大到全國一百多座城市。英美媒體引述當地目擊者與醫護人員說法指出，鎮壓造成的死傷人數遠超外界原先估算，醫院人滿為患，收治了許多受傷的年輕示威者。美國總統川普也在社群平台Truth Social發文力挺尋求自由的伊朗民眾，並表示美國已準備好提供協助。
伊朗反政府示威延燒 清真寺疑遭縱火
伊朗各地示威持續擴大，有民眾走上街頭高喊口號，抗議當局的鎮壓與神權統治；德黑蘭一座清真寺還疑似遭人縱火。有民眾施放煙火表達訴求，也有人喊話期盼流亡海外的前伊朗國王之子巴勒維回歸。
另據英美媒體引述伊朗境內目擊者，當局鎮壓造成的死傷數持續累積，醫護人員描述，送醫的死傷者中有不少人身受槍傷。
倫敦伊朗大使館遭包圍 示威者爬陽台拔國旗
除了伊朗國內局勢持續升溫，英國倫敦的伊朗大使館也遭示威群眾包圍，有示威者爬上使館露天陽台拔掉國旗。
與此同時，白宮外也湧現數百名抗議伊朗最高領袖的民眾，在美伊朗異議人士則呼籲外界站在伊朗人民這一邊、捍衛他們的自由，並稱伊朗人民不需要外國軍隊或金錢，需要的是來自外界的支持。
在美軍突襲委內瑞拉、逮捕馬杜洛之後，外界也關注川普政府接下來將如何回應伊朗示威局勢。
國際中心／張立德 編撰 責任編輯／周瑾逸
更多台視新聞網報導
宣布國家進入緊急狀態！川普簽令 阻止委內瑞拉石油收入遭法院查扣
美扣押第5艘油輪 川普：船上石油將由美國出售
反政府示威傳60死...川普：伊朗麻煩大了 哈米尼控示威者是為取悅川普
其他人也在看
川普宣布國家緊急狀態、接管委內瑞拉油錢 美企120億債務恐「歸零」
美國總統川普（Donald Tr…民報 ・ 1 小時前 ・ 24
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 187
民進黨金門找不到人? 「這女人」太強 對打恐成砲灰 馬祖也成提名「黑洞」
[Newtalk新聞] 2026 縣市長選戰即將開打，民進黨內部已定調力拚在今年農曆年前完成各縣市首長提名作業，不過在金門與馬祖兩地，提名進度卻明顯落後，甚至出現「找不到人」的尷尬局面，成為黨內最棘手的挑戰。 目前總統賴清德已陸續公布三波提名名單，僅剩台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣，以及金門、連江縣尚未定案。其中金馬兩地，因基層實力薄弱、知名度人選稀缺，被黨內形容為「難上加難」。 民進黨秘書長徐國勇日前也坦言，雖然希望 22 縣市能在農曆年前完成提名，但金門、馬祖等地，確實可能延後到年後處理，主因正是「找人比較困難」。 民進黨秘書長徐國勇坦言，雖然希望 22 縣市能在農曆年前完成提名，但金門、馬祖可能會延後。 圖：張良一/攝 在馬祖方面，據《TVBS》引述地方人士指出，連江縣長選舉至今無人表態參選，加上缺乏高知名度人選，黨內評估提名效益有限。過去長期經營馬祖、曾代表民進黨參選立委與縣長的李問，目前已升任國安會副秘書長，回鍋參選可能性幾乎為零，使得馬祖出現「無人可提」的狀態。據了解，賴清德已接受連江縣本屆不提名縣長人選的規劃方向。 相較之下，金門的情況更讓黨中央陷入兩難。據《TVBS》新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 17
預言5藍天恐變綠地！吳子嘉：國民黨一旦丟「1地」 2028沒機會執政
2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，國民黨已完成台南市、高雄市、屏東縣和台東縣等首波縣市長提名，而黨主席鄭麗文也訂下2026全面勝利目標，翻轉南台灣、拚延續執政縣市。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，國民黨有5席執政縣市陷入「掉棒危機」，尤其新北市牽動藍白合，更影響2028能否重返執政，「若5縣市全輸，鄭麗文的任期到今年底壽終正寢」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 56
台獨聯盟籲承諾不脫黨參選 陳亭妃：不回應
民進黨台南市長初選競爭激烈，爭取提名的立委陳亭妃今預計完成鐵馬37區下午抵達市政府。台獨聯盟則提前於上午就集結於市府，強調陳亭妃找來極具爭議的立委王世堅站台，加劇台南市長初選競爭的白熱化，令台南的許多本土社團感到憂心，呼籲適合的人放適合的位置，請務必承諾不脫黨參選。對此，陳亭妃表示，不予回應。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 32
謝步智觀點》全國出賣他一人! 馬杜洛眾叛親離 政治盟友、軍方、友邦都背叛
[Newtalk新聞] 美軍三角洲特種部隊當地時間 1 月 3 日凌晨，突然衝進委內瑞拉首都加拉加斯，逮捕了委國總統馬杜洛與其夫人，震驚了全球。 美軍聲稱，此次共動員了 150 架戰機，轟炸了委國的雷達與發電站等 7 處設施，癱瘓了委軍的防守，在沒遭遇甚麼抵抗的情況下，順利的抓捕到了首要目標馬杜洛。 被外界稱為「三角洲部隊」的美軍單位被視為美國特種作戰體系中戰力最頂尖的存在。 圖：翻攝自 騰訊新聞@翰林冷知識 一開始，大家都覺得美軍實在太神勇了，嚇得委軍癱瘓無法動彈，才能這麼迅雷不及掩耳地完成任務。但後來，越來越多的真相接連浮出水面 : 原來，馬杜洛的政治盟友早就背叛馬杜洛，跟美國密商好了； 原來，委國軍方早就下達了「不抵抗」的最高機密命令，才讓美軍行動這麼順利； 原來，原本挺馬杜洛的友邦，也跟美國條件交換好了，讓馬杜洛下台。 馬杜洛向來不得民心，如今又被政治盟友、軍方、友邦給集體「利益交換」了，真是全國出賣他一人。 美國咆哮者電子戰機 3 凌晨出動，癱瘓了委內瑞拉軍隊的電戰系統。(示意圖) 圖:翻攝自騰訊網 政治盟友羅德里格斯兄妹 數月前就與美密謀 在馬杜洛被捕之後，委內瑞拉大法官迅新頭殼 ・ 1 天前 ・ 45
川普簽令宣布國家緊急狀態 護委國石油收益
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）簽署行政命令，宣布進入國家緊急狀態，以保護存放在美國財政部帳戶中的委內瑞拉石油收益，使其免受扣押或司法程序影響。根據路透社、Axios新...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 3
國民黨擬放行TPASS月票、生育補助預算 賴清德：為德不卒
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導今年度中央總預算案持續卡在立法院，導致2992億預算無法動支，傳出國民黨有意先放行33項新增計畫預算，其中包括TPASS通勤補...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 59
只通過少數預算是「為德不卒」！賴清德：要審預算就該完整、透徹
傳國共論壇將在1月底重啟，國民黨主席鄭麗文則可能3月訪中國，和中國國家主席習近平見面，而藍白持續封殺中央政府總預算，以及8年1.25兆國防特別預算，連美國AIT處長谷立言都出手拜會立法院長韓國瑜，又傳出藍黨團擬將TPASS等部分項目拉出來，先付委審查。對此，總統賴清德今（10）日直指，總預算環環相扣，只讓少數預算通過「這是為德不卒」，他也期待谷立言的努力沒有白費，希望國民黨體認到國防預算的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
擬放行TPASS預算遭批 吳宗憲：綠營拿人民當肉票恐嚇在野
立法院在野黨表態願意放行TPASS月票預算，但賴清德總統10日卻表示，若只讓少數新增預算通過是「為德不卒」，行政院長卓榮泰也批評在野黨「挑三揀四」。國民黨立委吳宗憲批評，預算法第54條已給予政府運作空間，執政黨卻刻意拿民生議題當肉票恐嚇在野黨。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
川普併吞格陵蘭? 丹麥媒體揭歐洲抵禦3劇本：外交、嚇阻、制裁
美國總統川普對格陵蘭執念深重，一副不把它併吞、就誓不罷休的態勢。面對比自己強大恐怕百倍的「盟友」，歐洲又該如何應對，才能夠保住這處丹麥的屬地？丹麥媒體《政治報》（Politiken）於9日刊出專文分析，針對川普的可能行動，整理出三套應對劇本，從緊張程度最低的外交手段，再到派駐軍隊作為嚇阻，以及情勢徹底失控的兵戎相見。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 4
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃.林俊憲選情白熱化
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選，選情緊繃。立委陳亭妃發動「妃妃鐵馬」騎行，周日下午將在市府前舉行大型造勢活動。而立委林俊憲也是一早就展開車隊遊行，下午也有造勢大會登場。黨內白熱化的選戰，也讓本土社團站出來公開呼籲，不管初選結果如何，都要團結，才能贏得市長選戰。民視 ・ 41 分鐘前 ・ 5
傳澎湖海灘發現「失事F-16殘骸」？空軍回應了
即時中心／徐子為報導本月6日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，國防部持續動員搜救。傳出有民眾今（9）天在澎湖海灘發現不明飛行器殘骸，懷疑為F-16機體碎片。對此，空軍回應，經相關單位檢視，已初步排除是失事戰機殘骸。民視 ・ 1 天前 ・ 7
高雄政二代拚交棒！多名藍綠議員後代要參選
高雄政壇不乏政二代，年底議員選舉，國民黨籍8連霸議員陸淑美改推女兒黃韻涵參選，民進黨籍6連霸議員陳明澤也宣布女兒陳琳潔參...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 25
台中市長國民黨"姊弟之爭" 民進黨何欣純端政策牛肉
中部中心 ／ 中部綜合報導立法院副院長江啟臣合體韓國瑜，在大甲鎮瀾宮發送春聯，拉抬聲勢助攻，國民黨台中市長人選，將在16號協調。而民進黨參選人何欣純，則是進行市政座談，直接和選民面對面，端政策牛肉，跟藍營拚戰。民視 ・ 18 小時前 ・ 3
只處理TPASS預算？蘇巧慧點名在野黨：自己也知道重要
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今(1/11)表示，國民黨自己也知道，總預算不審，將多麼影響國家權益，也呼籲藍白盡快排...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 6
游智彬漢奸標語辱罵石平！矢板明夫：戳破北京敘事就有人鬧場抹黑
[Newtalk新聞] 日本維新會參議員石平9日率團拜會立法院外交及國防委員會，並出席印太戰略智庫研討會，過程中新黨副秘書長游智彬手持「漢奸」手板，衝到坐在觀眾席第一排的石平面前，直呼「來辯論啦」，隨後被工作人員架出場。石平事後回應，這不是討論問題的方式。資深媒體人矢板明夫直言，將這樣一位依法入籍、依法參政、依法當選的他國國會議員罵成「漢奸」，正是中國政治文化中常見的道德勒索。這件事與言論自由無關，而是對民主討論規則的公然破壞。 矢板明夫在臉書發文寫道：「在印太戰略智庫主辦的研討會上，發生了一起極不恰當的鬧場事件。一名男子闖入會場，對我們的來賓——日本的石平參議員，高聲辱罵、並手舉『漢奸』標語，在被驅離現場後還高喊『台灣有言論自由嗎？』須說清楚，這件事與言論自由無關，而是對民主討論規則的公然破壞。我們這場研討會設有觀眾提問環節，觀眾可以等候主持人安排，在公開場合發言。」 矢板明夫表示，鬧場者選擇以突襲、叫囂、舉牌辱罵的方式打斷會議進程。不是因為沒有發言機會，而是拒絕遵守民主社會的基本秩序。更惡劣的是他對石平參議員的羞辱。石平出生於中國，2007年取得日本國籍，並在選舉中獲得日本選民的信新頭殼 ・ 1 天前 ・ 11
中央社英文報導失真 危害國安
筆者長期關注並評論台灣英文報導的品質，令人遺憾的是，隨著時間推移，此問題非但未見改善，反而持續惡化。關於台灣的英文內容，錯誤、資訊不精確及其他問題依舊層出不窮。近期，一些最令人咋舌的案例，竟出現在官方主掌的中央通訊社英文版報導之中。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
總預算僵局何時可化解？ 藍委認不難 喊關鍵只有一件事
朝野對立導致今年度總預算案至今難產，行政院8日新年首場院會聚焦總預算未審議的影響，並指這是史上首次新年度總預算案尚未付委審查。國民黨立委洪孟楷對此則說，總預算僵局的解方很簡單，依法行政，別再情勒人民，關鍵只有一件事，行政院是否願意依法編列、依法審查、依法執行三讀通過的法令與預算。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 13
優先審TPASS等民生預算 賴清德：為德不卒 藍：於法有據
總預算至今尚未付委審查，恐怕影響眾多民生項目，對此立法院國民黨團預計將部分急迫性預算，優先審議，像是TPASS通勤月票.治水,育嬰留停等新興預算項目優先審議。對此總統賴清德今(10)日出席活動也回應，...華視 ・ 1 天前 ・ 3