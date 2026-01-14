伊朗反政府示威延燒 人權團體：目前至少2571人罹難

伊朗爆發全國性反政府示威，遭安全部隊血腥鎮壓。總部位於美國的人權團體「人權行動者新聞通訊社」14日表示，目前為止已證實抗議活動死亡人數增至2571人。伊朗神職領導階層正面臨多年來最大規模的反政府浪潮。

路透社報導，美國總統川普13日敦促伊朗民眾持續抗議，承諾「援助正在路上」。然而伊朗官員指控，美國與以色列煽動暴力情事，並將死亡事件歸咎於「恐怖分子」接受外國指示煽動鬧事。

「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）說，到目前為止已證實共有2403名抗議者、147名政府相關人士、12名18歲以下及9名未參與抗議的平民罹難。

伊朗一名官員13日表示，約有2000人喪生，這是當局首度針對這波全國持續超過兩周的動盪提供整體死亡人數。

川普被媒體問到何謂「援助正在路上」，他表示，他們得自己去理解。川普先前說，他正考慮各種因應伊朗鎮壓抗議群眾的選項，包括軍事行動。