伊朗反政府示威延燒！當局切斷全國網路 人權組織：已45死、2000人被捕

伊朗反政府示威遊行越演越烈，抗爭進入第12天，面對反神權政權的聲浪，伊朗當局週四（8日）晚間展開血腥鎮壓，並封鎖了全國網路。根據人權組織統計，衝突至今已有至少45人喪命，其中包含數名未成年人，並有2000人被捕。

伊朗反政府示威遊行越演越熱，面對反神權政權的聲浪，週四晚間伊朗傳出全國網路封鎖。（圖／美聯社）

抗爭示威活動從12月28日開始，近兩週的時間有超過100個城市的民眾走上街頭。首都德黑蘭昨（8）日抗爭活動開始後，當局立即切斷網路和電話線路，但斷網並未阻止抗議影片陸續在社群網路上的發布。

網路安全監督組織NetBlocks主任托克（Alp Toker）告訴 CNN：「封鎖全國網路通常是政權在即將對抗議者使用致命武力時的慣用策略，目的是防止現場發生的情況或消息擴散，同時限制國際監督。」

美國總統川普曾言，若伊朗安全部隊殺害抗議民眾，美國將對伊朗採取進一步軍事手段。而根據非政府組織伊朗人權（IHR）8日的報告，衝突至今已有45人喪命，包含8名兒童，並有數百人受傷，超過2,000人被拘留。IHR也表示：「國家軍隊使用實彈鎮壓抗議，並在部分城市實施大規模逮捕。」

