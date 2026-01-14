伊朗反政府示威持續 專家：短期垮台可能性仍低

美國總統川普13日強調，一旦掌握到伊朗政府鎮壓示威群眾正確的死亡數字，美國就會做出適當回應。

川普表示，「我們將針對死亡人數取得正確數字，目前死亡人數似乎相當多，但我們還不能確定，20分鐘內我將會知道，我們將根據情況作出回應。」

川普接受哥倫比亞廣播公司專訪時強調，如果伊朗在14日開始用絞刑處決民眾，美國將採取非常強硬的行動，但沒有具體說明。稍早，川普在密西根州的集會上，公開呼籲伊朗民眾堅持下去，持續抗爭，美國的援助已經在路上。

川普呼籲，「順帶一提，呼籲所有愛國的伊朗人持續抗爭，佔領你們的機構。如果可能，把殺戮者跟施暴者的名字記好。我已經取消跟伊朗官員的會面，直到這些愚蠢的殺戮停止。我要跟伊朗人民說，援助已在路上。」

伊朗因通膨問題爆發的抗爭，從去（2025）年12月28日爆發至今，已蔓延到全國31個省份中的180多座城市。總部位於美國的「人權行動者通訊社」統計，已造成超過2400人死亡，當中包括12名孩童。伊朗政府從1月8日起切斷全國約9000萬人的網路，但依舊有人透過馬斯克的星鏈計畫衛星接收器，將抗爭實況儘可能對外傳送。伊朗政府指控美國企圖捏造軍事攻擊的藉口，但另一方面也強調，與美方的對話管道一直維持開放。

伊朗外交部發言人巴格赫里回應，「我國外交部跟美國總統川普特使的溝通管道依舊暢通，無論何時有需要，必要的訊息都能藉此交換。」

儘管這次的抗爭，表面上對伊朗神權政府構成壓力，但專家認為，要斷定德黑蘭政權會在短期內垮台還言之過早。這將取決於後續抗爭規模、伊朗菁英階層是否分裂、美國或以色列是否軍事介入；包括前國王之子、流亡海外的巴勒維是否能組織強大的反對勢力，以及高齡86歲最高領袖哈米尼的健康狀況等因素。

BBC指出，自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗政府就建立精密且殘酷的鎮壓網絡，15萬名伊朗革命衛隊就是鎮壓革命的狠角色，還有數十萬名效忠神權體制的民兵組織，因此目前還不到伊朗神權政府會突然垮台的階段。