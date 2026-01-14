伊朗反政府示威死傷慘重 川普：救援已上路

川普呼籲抗議民眾接管政府，並且表示美國的救援已經上路。（資料照／美聯社）





持續已經超過2周的伊朗反政府抗議活動，情勢越演越烈。官方統計，死亡超過2千人。甚至有消息傳出，至少已有1.2萬人遭到殺害。對此，川普呼籲抗議民眾接管政府，並且表示美國的救援已經上路。

深夜槍聲響起，伊朗首都德黑蘭街頭連續幾天晚上不平靜，反政府示威抗議活動，遭到親政府民兵強力鎮壓。

連國營電視台都承認出現大量傷亡，根據人權組織統計，超過2周的抗議活動，死亡人數已經超過2000，總部位於英國的伊朗國際電視台更表示，8日與9日兩天的示威活動當中，伊朗政府開槍殺害至少12000名抗議人士，其中大部分都是30歲以下的年輕人。

除了自身的武裝部隊，伊朗還計畫從伊拉克調集什葉派民兵來更徹底執行血腥鎮壓，同時指責美國與以色列介入。伊朗外交部長阿拉奇：「我們有大量文件和證據顯示，美國和以色列都參與了這起恐怖行動。」

聲稱伊朗政府屠殺民眾已經越過紅線的美國總統川普則在社群發文，要伊朗民眾持續抗議並接管政府。美國總統川普：「我已取消所有與伊朗官員的會面，直到那種毫無意義殺害抗議者的行為停止，而我只對他們說一句，援助正在路上。」

所謂的援助，極有可能包括軍事行動，因為美國使館已經下令伊朗撤僑，川普同時宣布，任何與伊朗進行貿易的國家都將被課徵25%關稅，軍事與經濟雙管齊下，來全力聲援伊朗的民主運動。

