伊朗反政府示威逾一週 民運團體：安全部隊對群眾開火、至少35人死亡

2025年12月30日，社群平台上的影片截圖顯示，伊朗首都德黑蘭出現反政府示威，抗議民眾高喊一名死者的名字。路透社



伊朗反政府示威已持續超過一週，民運人士6日表示，死於示威的人數至少已35人。示威衝突最嚴重的地區為伊朗西部的伊蘭省（Ilam），據稱國家安全部隊突襲當地一家醫院。

美聯社報導，根據總部位於美國的「伊朗人權維護者通訊社」（HRANA），在持續超過一週的抗議活動中，已有超過1,200人被拘留。

該機構稱，已有29名抗議者、4名兒童和2名伊朗安全部隊成員死於示威。伊朗的反政府示威已蔓延至全國31個省份中的27個省，涵蓋超過250個地點。

該組織依賴伊朗境內的民權人士網絡進行報導，在過去動亂中的報導紀錄均屬準確。

被認為與伊朗準軍事組織「革命衛隊」（IRGC）關係密切的半官方「法斯通訊社」（Fars news agency）5日晚間報導，約有250名警察和45名革命衛隊志願軍「巴斯基」（Basij）成員在示威活動中受傷。

然而，伊朗政府並未提供有關此次動亂的總體統計數據或資訊。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）5日晚間指示內政部組成特別小組，對伊蘭省發生的事件進行「全面調查」。

網路上流傳的影片顯示，位於伊朗首都德黑蘭西南方約515公里的伊蘭省馬萊克沙希（Malekshahi）縣的示威中，安全部隊向平民開火，已有抗議者在當地喪生。

伊朗總統辦公室也承認「伊蘭市一家醫院發生事件」。網路影片顯示，穿著防暴裝備的安全部隊突襲一家醫院，維權人士稱他們是在搜捕示威者。

美國國務院批評醫院遇襲事件，以伊朗官方語言波斯語稱該事件為「一項罪行」。

X平台上的一篇貼文寫道：「衝進病房，毆打醫護人員，並以催淚瓦斯和彈藥攻擊傷患，是明顯的危害人類罪。醫院不是戰場。」

法斯通訊社早前在未提供證據的情況下指稱，示威者攜帶武器和手榴彈。在伊朗西部靠近伊拉克邊境地區，槍枝較為普遍，但政府並未提供明確證據，支持示威者持有武裝的指控。

伊蘭省與伊拉克接壤的邊境長達數百公里，主要是伊朗庫德族和盧爾族（Lur）人的家園，正面臨嚴重的經濟困境。

日益增加的死亡人數帶來美國干預的可能性。美國總統川普2日向德黑蘭當局發出警告，如果伊朗「暴力殺害和平抗議者」，美國「將會前來營救他們」。

雖然目前尚不清楚川普將如何、以及是否會進行干預，但他的言論立即引發憤怒回應，伊朗官員威脅要以中東地區的美國軍隊為目標。

伊朗這波反政府示威已成為2022年以來規模最大的示威。2022年，22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因未按伊斯蘭教法佩戴頭巾，被宗教警察拘留，在看守所內猝逝，引發全國性示威。

伊朗近年面臨多次示威。隨著西方制裁加劇，以及伊朗去年6月與以色列進行12天戰爭後，國家經濟更加陷入困境。伊朗貨幣里亞爾匯價上月崩盤，美元兌里亞爾匯率達140萬以上。美元兌里亞爾匯率6日為146萬。

此外，伊朗通膨超過40%，各地於上月28日起出現示威，抗議民眾高喊反對伊朗政教合一政權的口號。

持續超過一週的示威似乎仍未停止，即使最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）3日曾表示「暴徒必須受到制裁」。

美聯社指出，要了解最新一輪抗議的規模非常困難。伊朗官媒幾乎沒有提供關於示威的資訊，網路影片僅提供街道上人群或槍聲的簡短且晃動的片段。伊朗記者在報導上也面臨限制，例如在國內旅行須獲得許可，且面臨當局騷擾或逮捕的威脅。

