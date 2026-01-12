伊朗反政府示威逾500死 川普：將軍事介入協助抗議者

家屬們聚集在德黑蘭一所醫療中心外認屍，伊朗國家電視台11日也播出德黑蘭檢察官辦公室外數十個屍袋的畫面，表示死者是「武裝恐怖分子」行動下的受害者。

美聯社記者甘布里爾報導，「至少538人死於伊朗安全部隊鎮壓全國性抗議活動，另有超過10600人被拘留，這是根據總部位於美國的人權行動者新聞通訊社報導。由於目前伊朗持續2個多星期的鎮壓與示威活動很難全面了解事件的全貌，伊朗的網路已被切斷，國際長途電話也無法撥入伊朗境內。」

伊朗反政府抗議進入第3週。自12月28日以來，原本不滿飆升的通貨膨脹，到後來很快地演變為政治事件，示威群眾要求結束神權統治。伊朗指控美國和以色列煽動，根據國營媒體報導，當局呼籲12日星期一全國舉行集會，譴責「美國和以色列領導的恐怖行動」。

伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）表示，「給那位有妄想症的美國總統一個忠告，務必小心，為了避免你誤判形勢，你要明白，一旦伊朗遭到攻擊，被佔領土（以色列）以及該地區的美國軍事基地，都將是我們合法的打擊目標。」

美國總統川普（Donald Trump）10日在社群媒體貼文，表示「伊朗正面臨前所未有的自由，美國將準備援助」。

根據3名出席以色列安全會議的消息人士，以色列因美國可能介入而高度戒備。一名以色列軍官表示，伊朗街頭示威屬於伊朗國內事務，以方正監控事態發展，必要時將「強力回應」。

在美國流亡近50年的伊朗巴勒維王朝王儲芮沙巴勒維（Reza Pahlavi），強調在「不久的將來」的一天，自己將重返伊朗領導民主轉型。