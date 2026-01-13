伊朗反政府示威遭血腥鎮壓 外交部：5位國人一切平安

外交部發言人蕭光偉。（資料照片） 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 伊朗爆發全國性反政府示威，遭到血腥鎮壓。對此，外交部今（13）日表示，目前在伊朗一共有5位我國國人，人員一切平安。

外交部領務局已將伊朗的旅遊警示調整為第四級，紅色儘速離境。外交部今上午召開例行記者會，外交部發言人蕭光偉受訪表示，目前外交部密切關注伊朗的情勢，並和我國轄管伊朗業務的駐杜拜辦事處保持密切聯繫。

蕭光偉指出，外交部領務局 1 月 7 日已更新伊朗旅遊警示訊息，說明當地發生大規模抗議事件，而衝突未見平息，提醒旅伊朗的國人及僑胞務必提高警覺，注意自身安全。

蕭光偉表示，外交部持續透過僑民、僑胞的聯繫網絡與當地國人保持聯繫，目前在伊朗一共有 5 位我國國人，人員一切平安。

蕭光偉指出，我國駐杜拜辦事處將依照相關緊急應變計畫進行應處，做好保護僑民的工作。外交部將持續密切關注當地情勢發展，依據實際情況滾動式調整旅遊警示資訊等，並且採取必要的因應措施。

