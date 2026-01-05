伊朗反政府示威釀12死 川普警告：若再有傷亡會遭美國「嚴厲打擊」

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

伊朗因為經濟問題而起的反政府示威迄今已進入第2週，卻又傳出抗議群眾與維安部隊爆發衝突，據官方統計，此次示威已造成至少12人身亡。美國總統川普（Donald Trump）警告，若再有民眾喪生，伊朗會遭到美國「嚴厲的打擊」。

伊朗爆發大規模示威，美國總統川普4日於空軍一號受訪表示，若再有民眾喪生，伊朗會遭到美國「嚴厲的打擊」。（圖／美聯社）

根據《法新社》與《FRANCE 24》等外媒報導，川普4日於空軍一號受訪表示，美國正關注局勢，如果示威鎮壓失控並造成更多傷亡，伊朗將遭到美國嚴厲的打擊，此發言出自美國突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的隔日。

自去年12月28日示威以來，伊朗官方統計已有至少12人喪生。《法新社》根據官方統計指出，此次示威已延燒至伊朗23個省及40個城市，是伊朗自2022年艾米尼示威以來最大的示威活動。

報導指出，這些示威對已高齡86歲且長期執政的最高領袖哈米尼而言是嚴峻挑戰。伊朗於去年中與以色列爆發軍事衝突，損失了數名菁英且核設施遭毀。而面對經濟蕭條，政府發言人穆哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）4日透過國營電視台指出，未來4個月民眾能每月領取約7美金的補助。

