伊朗取消對示威者大規模處決 川普暫緩軍事介入並表達感謝

美國總統認為伊朗情勢趨於平穩，是否動武「再看看」。

伊朗針對國內示威展開強力鎮壓受到關注，說要援助示威民眾的美國總統川普週五向伊朗領導高層表達感謝，他表示德黑蘭當局取消對數百名在鎮壓行動中被逮捕的示威者進行處決。（請聽AI報導。）

根據法新社報導，川普在自家社群平台真實社群發文表示，他非常尊敬伊朗領導高層取消原定於週四舉行超過800人的所有死刑處決，他並對此表達感謝。

過去兩週，川普多次揚言對伊朗採取軍事行動，支援示威者，人權團體指出，伊朗安全部隊已經在鎮壓中殺害數千名示威者。川普近日宣稱，他接獲通報告知，伊朗血腥鎮壓已經停止，目前決定暫緩介入。

川普也駁斥波斯灣國家官員的說法，這些官員指稱，沙烏地阿拉伯、卡達與阿曼主導斡旋，勸阻川普對伊朗發動攻擊，川普則聲稱，讓他改變想法的是伊朗的行動。

川普離開白宮前往佛州時告訴記者：「沒有人說服我，是我自己說服了自己。」他並強調，伊朗當局取消了絞刑，沒有處死任何人，這對他產生很大的影響。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。