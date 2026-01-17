伊朗取消絞死800人 川普罕見感謝：影響非常重大

伊朗緊張情勢趨緩，美國總統川普（Donald Trump）表示，伊朗取消對800多人實施絞刑，對他的決策產生重大影響，對此，他罕見發文感謝伊朗，並稱暫緩攻擊伊朗並非受到盟友說服，而是他自己說服了自己。不過白宮發言人也強調，面對伊朗的各種威脅，美方依然保留對伊朗的「所有選項」。

商討伊朗局勢 白宮稱仍保留對伊朗「所有選項」

伊朗首都德黑蘭街頭漸漸恢復平靜，民眾紛紛前往超市採買生鮮蔬果及生活用品，德黑蘭一切井然有序，跟幾天前的反政府示威形成強烈對比。川普指出，伊朗取消了數百人的絞刑，他給予高度尊重，更直接發文表達感謝，不久前還傳出美國對伊朗的打擊箭在弦上，現在似乎又開始重新觀望。

不過外界猜測，川普是在中東跟以色列等盟友說服下，才取消打擊伊朗，但川普否認傳聞，「沒有人說服我，我說服了自己」，強調伊朗取消絞刑對其政策影響相當重大，但白宮方面態度仍較強硬，發言人李威特表示，美方依然保留對伊朗行動的所有選項。

巴勒維：相信川普會守信 跟伊朗人民站一起

伊朗官員公布，當局已經逮捕3000人，但總部位在美國的「人權運動人士通訊社」指出，去年12月以來已經有超過1萬9000人被捕，儘管伊朗動亂有遭到壓制的跡象，但一些伊朗民眾表示，他們仍在為美國可能的干預做好準備。流亡美國的伊朗巴勒維王子則表態，相信川普會信守承諾，對伊朗人民伸出援手。

此外，對於美國跟伊朗劍拔弩張，以色列軍方表示，已經在攻守兩端都做好萬全準備，歐盟則評估發生誤判的可能性提高，建議避開伊朗領空。

國際中心／陳韋仁 責任編輯／馮康蕙

