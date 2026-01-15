伊朗可能垮台！川普沒力挺流亡王儲返國掌權

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗全國性示威潮越演越烈，末代王儲巴列維（Reza Pahlavi）號召群眾持續抗爭，美國總統川普直言，伊朗政府可能因為示威垮台，但他語帶保留，不確定巴列維是否能獲得國內支持掌權。

據路透社報導，川普週三接受專訪時直言，「伊朗神權政府有可能垮台」，指責烏克蘭總統澤倫斯基導致與俄羅斯就烏克蘭戰爭的談判陷入僵局，並駁斥了共和黨對司法部調查聯準會主席鮑威爾的批評。

伊朗當局鎮壓反對神權統治的抗議中，已造成數千人喪生。川普曾多次威脅要干預伊朗局勢，並聲援抗議者，但談到巴列維時坦言，「他看起來很不錯，但我不知道他在自己國家會表現如何，而且我們還沒有到那一步，我不知道他的國家是否會接受他的領導，但如果他們接受，我當然樂見其成」。川普的言論進一步質疑巴列維領導伊朗的能力，此前他曾表示沒有與巴列維會面的計畫。

現年65歲的巴列維長期居住在美國，自1979年其父親在伊斯蘭革命中被推翻前，他就一直生活在伊朗境外，如今已成為抗議活動中的重要人物。不過，伊朗反對派內部存在著相互敵對的團體和意識形態派別，其中也包括支持巴列維的保皇派。

