伊朗司法部門誓言對示威者處以「最嚴厲」的懲罰
（德國之聲中文網）伊朗國家電視台播放的畫面顯示，最高領袖哈梅內伊抨擊特朗普雙手“沾滿了伊朗人民的鮮血”。他的支持者高喊“美國去死！”。美聯社報道指出，伊朗國家媒體在報道中多次將示威者稱為“恐怖分子”，為暴力鎮壓埋下了伏筆。
哈梅內伊在德黑蘭的官邸對人群說：“抗議者為了取悅美國總統，正在破壞自己的街道……因為他（特朗普）說會來幫助他們。他應該關注一下自己國家的狀況。”
伊朗司法部長誓言，將對示威者施以“果斷、嚴厲且不留任何法律余地”的懲罰。
華盛頓方面尚未立即作出回應，但特朗普重申，如果示威者喪生，他將對伊朗發動打擊。在美軍突襲委內瑞拉總統馬杜羅後，這一威脅顯得更加顯著。
法新社核實過的網上流傳的視頻顯示，在伊朗首都德黑蘭，大批示威者湧上寬闊的阿亞圖拉·卡沙尼大道（Ajatollah-Kaschani-Boulevard）。目擊者稱，安全部隊對蒙面示威者使用了催淚瓦斯。活動人士發布的視頻顯示，在德黑蘭，有安全部隊的車輛被燒毀。
過去幾天主要在伊朗西部省份爆發大規模示威活動，此後其他許多主要城市也爆發了抗議活動。流亡媒體也播放了北部城市大不裡士和宗教中心馬什哈德的大規模抗議畫面。當地居民們形容街頭景象“如同戰爭”。
伊朗互聯網和電話通訊中斷
德黑蘭當局還切斷了互聯網接入。專門關注網絡封鎖的組織Netblocks報告稱，伊朗正經歷“互聯網封鎖”。只有軍方和權力機構的一小部分人員可能仍能不受限制地訪問互聯網。除此之外，伊朗的電話通訊也中斷了。
全球性的雲平台和網絡服務提供商Cloudflare的數據顯示，周四（8日），伊朗網絡流量下降了100%。此次全面斷網令人想起大約6年前伊朗政府采取的行動，當時抗議活動主要針對不斷上漲的汽油價格。政府實施了近一周的網絡封鎖，人權活動人士估計，在此期間有數百名示威者喪生。總統馬蘇德·佩澤希齊揚（Massud Peseschkian）周三曾呼籲安全部隊保持克制。
至少45人死亡
周四晚間，人們從窗戶和陽台上高喊反政府口號。“打倒獨裁者！”和“這是最後的戰鬥，巴列維要回來了！”的呼聲響徹街道。巴列維是伊朗最後一位國王，統治伊朗帝國直到1979年被伊斯蘭革命推翻，革命廢除了君主制，建立了今日的伊朗伊斯蘭共和國。
伊朗的抗議活動已持續了12天。抗議的導火索是民眾對高昂生活成本和糟糕經濟狀況的憤怒。自12月28日抗議浪潮爆發以來，至少有50個城鎮爆發了集會，主要集中在伊朗西部地區。如今，抗議活動已蔓延至全國各地。
據總部位於奧斯陸的人權組織“伊朗人權”（Iran Human Rights）統計，迄今為止，至少有45名示威者喪生。該組織負責人馬哈茂德·阿米裡-莫格達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）表示：“事實表明，鎮壓行動正日益暴力化，範圍也日益擴大。”
近年來，伊朗多次爆發全國性抗議活動。隨著制裁的加強以及為期12天的以伊戰爭後，伊朗陷入困境，其貨幣裡亞爾在去年12月暴跌，1美元兌140萬裡亞爾。抗議活動隨即爆發，示威者高喊反對伊朗神權統治的口號。
目前尚不清楚伊朗官員為何尚未對示威者采取更嚴厲的鎮壓措施。特朗普上周警告稱，如果德黑蘭“暴力殺害和平示威者”，美國“將出手相救”。
在周四晚間福克斯新聞播出的肖恩·漢尼提（Sean Hannity）的采訪中，特朗普甚至暗示86歲的伊朗最高領袖哈梅內伊可能正在考慮離開伊朗。
特朗普說：“他想去某個地方。情況越來越糟糕了。”
作者: 德正 (美聯社、德新社、法新社)
