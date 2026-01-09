伊朗名導以獄中受審經驗為靈感 違反政府禁令完成《只是一場意外》

《只是一場意外》代表法國入選第98屆奧斯卡最佳國際影片15強。（傳影互動提供）

《這裡沒有熊》導演賈法潘納希（Jafar Panahi）新作《只是一場意外》， 把自身在獄中接受矇眼審問的經歷化為拍片靈感，於第78屆坎城影展勇奪最高榮譽金棕櫚獎，成為柏林、威尼斯和坎城國際影展大滿貫得主，代表法國入選第98屆奧斯卡最佳國際影片15強。

賈法潘納希以《生命的圓圈》獲威尼斯金獅獎，《計程人生》拿下柏林金熊獎。他多次遭伊朗政府監禁、禁止創作與出境，新作《只是一場意外》在未經伊朗政府許可下秘密完成，以緊張懸疑的敘事節奏與出乎意料的黑色幽默，構築出一部極具後座力的震撼驚悚片，被視爲潘納希從影迄今最具個人色彩的電影，再次證明他始終將拍電影做為對抗體制的方式。

廣告 廣告

本片靈感源自潘納希在獄中的親身經歷。入獄期間他聽見無數囚犯分享人生故事，而被單獨囚禁、蒙眼審問長達數小時的經驗，讓他只能透過聲音想像對方模樣，這些聲響最終化身為本片最核心的創作來源。在出獄7個月後，他開始構思本片，向那些在獄中相遇的囚犯致敬。

即使身處拍片禁令，導演賈法潘納希仍選擇留在伊朗完成創作。（傳影互動提供）

即使身處拍片禁令，賈法潘納希仍選擇留在伊朗完成創作，並將作品送往海外放映。2010年他遭伊朗政府判處六年徒刑，並被禁止拍攝電影長達20年，2022年再度被拘捕入獄。而在《只是一場意外》於第 35 屆哥譚獎獲獎前夕，他再次遭判刑並被限制出境。

面對持續的政治壓迫，潘納希說：「我的國家是我可以呼吸的地方，是我找到生活理由與創作力量的所在。伊朗如今面臨的問題是暫時的，就像任何社會都會經歷的一樣。」並補充：「我知道我的電影不討好政府，但這不是我不回國的理由，我會回去的。」獲得全場觀眾起立鼓掌。

潘納希提及，本片與伊朗社會近年的變化有密切關聯。2022年震撼國際的「頭巾革命」爆發，一名女性因違反頭巾法遭拘捕後不幸喪命，引發大規模示威抗議，迫使無數女性走上街頭。至今已有越來越多女性在伊朗街頭不再佩戴頭巾，成為市民於日常中持續進行的社會抗爭。片中透過更為自由的女性服飾呈現，為不合時宜的體制表達強烈控訴。

本片獲坎城影展最高榮譽金棕櫚獎後，潘納希於領獎時說：「我希望所有伊朗人不論立場都先放下分歧，記得最重要的是我們的國家與自由。」 評審團主席茱麗葉畢諾許讚揚：「導演來自一個政治上極其複雜的國家，這部電影誕生於對抗壓迫、掙扎求生的強烈情感，正是這個時代不可或缺的力量。」

《只是一場意外》 劇情從一場看似平凡的交通事故開始，令人不寒而慄的聲響意外揭開塵封已久的駭人秘密，並迎來意想不到的轉折。該片將於本月30日在台上映。

更多鏡週刊報導

雪歌妮薇佛化身蛇蠍美人迷倒「人魔」 《邦尼殺死他》導演曝：要幫他們傳紙條了！

北川景子素顏演出單親媽不惜鋌而走險 為《午夜之花》展歌喉前先求教於他

《深度安靜》三方角力 金士傑引爆張孝全、林依晨衝突