伊朗名導喊話國際幫助家鄉 「一場大屠殺即將到來」

伊朗導演賈法潘納希喊話國際幫助伊朗人民。（圖／Getty）

伊朗爆發反政府示威，當局卻對此血腥鎮壓，伊朗導演賈法潘納希（Jafar Panahi）這陣子在美國宣傳代表伊朗角逐奧斯卡最佳國際影片的《只是一場意外》，面對家鄉人民受苦受難，他受訪時激動表示：「伊斯蘭共和國（Islamic Republic）已經完全失去了其合法性，現在這已是不爭的事實。」一番話連翻譯都忍不住落淚。

賈法潘納希認為：「看來該政權正發現自己已走入死胡同，而今年的抗爭似乎是這幾年來所發生過最重大的事件，正因為這關係到該政權的生存與否，他們將不擇手段地採取任何行動。」過去幾天來，數百萬伊朗人走上街頭反政府，電話和網路被切斷，讓他特別擔憂，「當他們徹底切斷網路時，我們就知道發生了什麼事，這意味著一場大屠殺即將到來。」

前幾天賈法潘納希才與流亡海外的《一念菩提》伊朗導演穆罕默德拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）發表了一封聯名信，警告伊朗當局政權會「再度動用其最明目張膽的鎮壓手段」。參加金球獎典禮時，他看了相關影片，「大家叫我不要看那些影片，但我忍不住，所以我一整天心情都很差。」

賈法潘納希表示，這次抗爭與以往不同之處在於，這次抗爭者來自社會的各個階層，「如果他們陷入絕望、失去希望，那麼未來幾年要對抗這個政權將會變得非常非常困難，這就是為什麼伊斯蘭共和國現在手段如此強硬且暴力。」當被問及國際社會能做些什麼來幫助伊朗時，他停頓了一下後說：「我不知道能做什麼，但我們正處於一個世界上任何人—記者、平民、政治人物，任何人都能盡一份心力的處境，任何能做的事，他們都必須去做。」

《只是一場意外》的創作靈感源自賈法潘納希被伊朗當局指控從事反政府宣傳而入獄的經歷，十幾年來他屢遭逮捕、起訴和監禁，仍不顧禁令秘密拍攝了多部電影。他最近又被判刑一年，但他也多次表示，一旦完成奧斯卡宣傳工作，就會回到伊朗，最近發生的血腥鎮壓也沒有讓他打消這念頭。

被問及是否認為自己的電影所獲得的國際關注與讚譽，能保護他免受最殘酷的對待，還是反而會讓他成為更顯眼的目標？賈法潘納希直言：「當你看到人們走上街頭，其中許多人被殺害、被逮捕、被傷害，你真的不會去考慮這些事情。」他再次重申，正向全世界尋求幫助，「每遲疑一分鐘不去救援，就有許多無辜的人為此喪命。」