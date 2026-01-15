伊朗否認將處決26歲抗議男子 稱罪名不適用死刑

（中央社杜拜15日綜合外電報導）據伊朗國營電視台轉述，伊朗司法機關今天表示，在抗議浪潮中遭逮捕、且被非政府組織及華府警告可能面臨即將處決的伊朗26歲男子，並未被判處死刑，也未遭以可能判處死刑的罪名起訴。

據伊朗國營電視台報導，這名男子名為索坦尼（Erfan Soltani），遭逮捕後現關押於德黑蘭郊外的卡拉吉市（Karaj），正因涉嫌宣傳反對伊朗伊斯蘭體制及危害國家安全而被起訴。

聲明中表示，他「並未被判死刑」，即使最終被定罪，「依據法律，刑罰將為監禁，因這類罪名並不適用死刑」。

伊朗國營媒體今天指出，儘管索坦尼被控「共謀危害國家內部安全及從事反對政權宣傳活動」，若罪名獲法院認定，仍不會適用死刑。

美國總統川普（Donald Trump）表示，他接獲消息指伊朗對抗議活動的鎮壓造成的死亡人數正逐漸減少，且他相信目前並無大規模處決的計畫，對於先前曾揚言可能干預的立場，川普現採取觀望態度。

中東地區因擔憂川普屢次威脅要為伊朗抗議者出面干預，美國可能發動攻擊，情勢愈發緊張。川普並未排除美方可能出兵的可能。

這項自1979年伊斯蘭革命以來，神職體制正面臨最大威脅之一，官方曾嚴加鎮壓。報導指出，因物價飆漲引發的抗議活動延燒，造成超過2500人死亡。（編譯：陳政一）1150115