伊朗否認革命衛隊實彈演習 川普盼達放棄核武協議

美國軍方公布航空母艦林肯號，在阿拉伯海接受補給艦的彈藥和燃料補給畫面，顯示美國海軍正在中東加強部署。

伊朗在去（2025）年底因為內部的經濟危機，和對政府的不信任，在全國爆發一系列的抗議活動，示威民眾遭到政府血腥鎮壓，造成數千人喪生。美國總統川普稱，這些軍事部署是為了回應伊朗政府的暴力鎮壓，讓雙方的緊張局勢持續升高。

伊朗鎮壓示威潮已釀逾2千死 攤販罷工為何演變成全國動亂？

伊朗的國營新聞電視台曾報導，伊朗的伊斯蘭革命衛隊要在荷莫茲海峽舉行實彈軍事演習。但伊朗官員隨後表示，沒有這項計畫，這是不實報導。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表示，「美國人必須明白，如果他們這次發動戰爭，那將會是一場區域戰爭。」

哈米尼稱國內的抗議活動為「政變」，試圖強化伊朗政府作為的合理性，並且指控美國是覬覦伊朗龐大的石油和天然氣等資源。

根據美聯社報導，川普曾明確表示，伊朗的大規模處決是美軍動武的紅線，然而就算美國已經在中東集結龐大的無敵艦隊，但川普仍稱，希望與伊朗達成放棄核武的協議。

美國總統川普說：「他（哈米尼）為什麼不這麼說，當然他可能會這麼說，但是我們有世界上最大、最強的艦艇就在那附近，再過幾天，希望我們能達成協議，如果沒有 就知道他說的對不對。」

對於美國的部署，伊朗一邊警告美國不要引爆區域戰爭，一邊又強調，這是美國心理戰的一部分，不值得過度關注。此外，哈米尼則表示，伊朗沒有打算發動戰爭，也不會攻擊任何國家，但面對侵犯和挑釁將還以重擊。