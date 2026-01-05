伊朗告危 俄急送軍武! 2天內5運輸機抵德黑蘭 Mi-28「浩劫」直升機將登場

俄製 Mi-28 「浩劫」武裝直升機。 圖：翻攝自 寰球戰略解讀

[Newtalk新聞] 近期，俄羅斯與伊朗的軍事合作已由政治協議正式轉向大規模實質交付。近期的監測顯示，俄羅斯空軍的伊爾-76 （IL-76）重型運輸機群密集往返於兩國之間，在過去 48 小時內已有 5 架次降落伊朗領空。多項技術跡象與後勤特徵顯示，這波高頻次的空運行動目的在繞開西方情報監控，將俄製 Mi-28 「浩劫」武裝直升機及其配套系統快速轉移至德黑蘭。

此次交付行動也印證伊朗國防部此前關於換代陸軍航空兵的戰略規劃。伊朗副國防部長馬赫迪·法拉希曾明確表示， Su-35 戰鬥機、 Mi-28 武裝直升機及雅克-130 教練機加入伊朗陸軍的規劃已完成。 2026 年 1 月初，俄羅斯伊爾-76 與伊爾-96 戰略運輸機持續高頻次飛往伊朗，使這表態逐步得到印證。

俄羅斯5架運輸機兩天內密集抵達德黑蘭運送軍火。 圖：翻攝自 寰球戰略解讀

中國戰略自媒體《寰球戰略解讀》分析，隨著俄羅斯深陷烏克蘭戰事，俄伊兩國已形成高度互補的軍事依存關係，即由伊朗提供無人機與彈道導彈，換取俄方輸出先進的常規打擊平台。對於伊朗而言，引進 Mi-28 並非單純的數量補充，而是根本性的軍事品質跨代。這款具備重裝甲、全天候作戰能力的專用武裝直升機，將取代服役已久的 AH-1J 「海眼鏡蛇」，使伊朗地面部隊首次具備在高強度電子戰的精準縱深打擊能力。

《寰球戰略解讀》指出，在技術性能上， Mi-28 配備先進的桅杆式雷達與數位化戰場管理系統，能搭載 30 公厘希普諾夫自動機砲與長程反裝甲導彈，可在 8 公里外對現代主戰坦克實施精確摧毀。Mi-28 的加入也代表伊朗戰場航空力量的轉型，從防禦性輔助角色躍升為具備進攻威懾力的戰力倍增器。它強大的生存與夜戰能力，讓伊朗在與以色列及美國可能發生接觸的黎凡特與波斯灣地區，擁有更強的地面威懾籌碼。

俄羅斯運輸機飛行路線。 圖：翻攝自 寰球戰略解讀

《寰球戰略解讀》強調，即便面臨額外的外交與制裁壓力，俄羅斯仍執意完成這筆高成本的軍事轉移，其戰略意圖在於穩固伊朗作為後方工業夥伴的長期穩定性。隨著這條軍事空運走廊的啟動，受制裁國家將政治協議轉化為即戰力的速度正大幅加快。這種態勢不僅改變波斯灣的地緣安全平衡，更為美國及以色列在該區域的作戰規劃增添不確定性。

