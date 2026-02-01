伊朗哈米尼改口稱示威者「政變」 警告美軍攻擊將引發中東全區域戰爭

伊朗最高領袖哈米尼（左）1月31日造訪位於德黑蘭的何梅尼陵墓。路透社



伊朗最高領袖哈米尼週日（1日）發出警告，稱美國的任何攻擊都將引發中東地區的「區域戰爭」。隨著美國總統川普威脅要對這個伊斯蘭共和國發動軍事打擊，局勢進一步升級。哈米尼還加強對示威群眾的指控，表示他們意圖發動「政變」。

德黑蘭神權政府在1月8日、9日兩天密集發動了針對上街示威者的實彈掃射射殺攻擊，估計可能有逾3萬人遭殺死，逾30萬人受傷，並有更多囚犯遭集體處決。

現年86歲的哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）發表的這番言論，是其迄今為止對美國與周邊國家做出的最直接威脅。此時，美國海軍林肯號航空母艦打擊群及相關軍艦正位於阿拉伯海；在德黑蘭當局發動全國血腥鎮壓後，川普把這些武力部署於此。

目前尚不清楚川普是否會動用武力。他多次表示伊朗希望談判，並提出伊朗核計劃是他希望解決的另一個問題。

哈米尼這次也將此次全國性抗議稱為「政變」，這表明政府立場轉趨強硬。據報導，自示威開始以來已有數萬人被捕。在伊朗，「煽動叛亂」罪名可判處死刑，這再次引發了外界對德黑蘭可能對被捕者進行大規模處決的擔憂，而這正是川普劃下的紅線。

此外，伊朗計劃於週日和週一在戰略要地荷姆茲海峽舉行實彈軍事演習。該海峽是波斯灣的狹窄咽喉，全球五分之一的石油貿易由此通過。美國軍方中央司令部已發出警告，要求演習期間不得威脅美國軍艦或飛機，也不得干擾商業交通。

伊朗國家電視台在播放哈梅內伊的講話畫面前，先在網路發布了他的評論。

報導引述哈米尼的話說：「美國人應該知道，如果他們發動戰爭，這一次將會演變成區域戰爭。」報導還補充道，哈米尼表示：「我們不是挑起事端的人，我們不尋求攻擊任何國家。但對於任何攻擊或騷擾伊朗的人，伊朗民族都將給予沉重打擊。」

哈米尼先前曾承認部分民眾因正當的經濟訴求而引發抗議，但如今他也強化了對示威活動的立場，定性為顛覆政權的政變。這場始於12月28 日的示威，最初是針對伊朗貨幣里亞爾匯價崩潰，但很快演變成對哈米尼統治的直接挑戰。

他說：「最近的煽動叛亂類似於一場政變。當然，這場政變已被平息。他們的目標是摧毀參與國家運作的敏感且高效的中心，因此他們襲擊了警察、政府中心、革命衛隊設施、銀行和清真寺，甚至焚燒了《古蘭經》。他們的目標是運作國家的中心。」

川普稱伊朗正與美國「認真談判」

川普劃定了兩條紅線，威脅逾越這兩條紅線就會軍事打擊伊朗：不得再殺害和平抗議者，不得對大規模鎮壓中逮捕的人員進行大規模處決。他愈來愈頻繁地討論伊朗核計劃。在以色列於去年6月與伊朗爆發為期12天的戰爭之前，美國曾與德黑蘭進行多次談判。

在那場戰爭中，美國轟炸了伊朗的三處核設施。其中兩處地點的活動跡象表明，伊朗可能正試圖阻擋衛星視線，以設法挽救殘留設施。

週六（1月31日）晚間，川普拒絕透露他是否已就對伊朗軍事行動做出決定。

在飛往佛羅里達州的飛機上接受記者採訪時，川普迴避了關於「如果美國放棄空襲，德黑蘭是否會變得更大膽」的問題，他僅表示：「有些人這麼認為，有些人則不這麼認為。」

川普說，伊朗應該談判達成一項「令人滿意」的協議，防止這個中東國家獲得任何核武器，但他同時表示：「我不知道他們會不會這麼做。但他們正在跟我們談話，認真地在跟我們談話。」

伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani）週六晚間在社群平台X寫說：「不同於媒體刻意炒作的輿論，有關談判的結構性安排正持續取得進展。」然而，目前尚未有任何伊朗與美國進行直接談判的公開跡象，與美國公開談判核問題也正是哈米尼一再排斥的作法。

