伊朗哈米尼稱抗議導致數千人喪生！歸咎美國

▲伊朗境內的大規模示威活動已漸漸平息，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今（17）日表示，在抗議活動中有數千人喪生，但哈米尼將責任歸咎於美國等外部敵對勢力。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗境內的大規模示威活動已漸漸平息，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今（17）日表示，在抗議活動中有數千人喪生，但哈米尼將責任歸咎於美國等外部敵對勢力，並點名美國總統川普是「罪犯」，痛批川普要對伊朗的動亂「承擔責任」。

根據《BBC》報導，哈米尼在公開談話中表示，「與以色列和美國有關的人」在伊朗動亂期間造成了巨大破壞，「導致數千人死亡」。哈米尼更稱呼川普為「罪犯」，強調這次動亂與以往的美國煽動事件都不同，因為川普這次直接親身參與其中。

廣告 廣告

哈米尼說伊朗不希望局面升級，但是「我們也不會讓國內外的犯罪分子逍遙法外」，哈米尼表示伊朗已經粉碎了叛亂，但必須同時擊潰那些叛亂背後的煽動份子。哈米尼更指控，美國的野心是併吞伊朗，控制伊朗的經濟和政治資源。

伊朗官媒今天表示，網路封鎖將開始分階段解除，同時全國範圍的短訊通訊（SMS）也會陸續恢復，不過根據網路安全監測機構NetBlocks的數據顯示，伊朗境內17日的整體網路連線水準依舊非常低。

對於哈米尼的最新談話，美國尚未作出回應。不過，美國國務院稍早曾表示，聽聞相關報告指出，伊朗正在準備針對美國基地的襲擊方案，美國國務院警告伊朗如果發動此類攻擊，將會遭到「非常非常強大的反擊」，提醒德黑蘭當局「不要跟川普總統玩把戲」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

伊朗女點煙燒最高領袖肖像、紅遍全網！曾受政治迫害 人在加拿大

以色列情報特務局長抵達美國！將與華府商討伊朗局勢

關注伊朗局勢！蒲亭與納坦雅胡通話 籲確保地區穩定與安全