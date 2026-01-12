伊朗哈米尼開嗆！把川普畫成「崩解石棺」：暴君會被推翻

對於川普暗示可能採取軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼（左圖）以諷刺漫畫開嗆。資料照



伊朗血腥鎮壓反政府示威者，已造成逾500人死亡。美國總統川普才放話「美國已備好伸出援手」，伊朗最高領袖哈米尼就開嗆。12日在X發出一張諷刺漫畫，將川普畫成正在崩裂的石棺，並點名史上多位暴君，大嗆「這個人也會被推翻」。

伊朗最高領袖哈米尼發文開嗆川普，附圖將川普描繪成一具正在崩解的石棺。翻攝X@Khamenei_fa

哈米尼在X發文表示：「這個坐在那裡帶著傲慢與自負對全世界妄加評斷的人，應該明白，世界上的暴君與傲慢之人，像是法老、寧錄（Nimrod）、禮薩汗（Reza Khan）、穆罕默德禮薩（Mohammad Reza）之類，通常都是在他們傲慢自大到達頂點時被推翻；這個人也將被推翻。」

哈米尼附上的圖裡，將川普畫成一具古埃及的石棺，棺木上繪製美國國旗、國徽，下半部出現龜裂，上半部正在崩解，川普的頭髮與臉部已經分開，漫畫下方並有大大的字寫著「就像法老王一樣」。

哈米尼提到的寧錄是聖經創世紀的人物，被視為傲慢、暴政的代表；禮薩汗是伊朗巴勒維王朝建立者，採行集權治理；穆罕默德禮薩是巴勒維王朝的末代君主，最後因革命下台。

哈米尼的發文引來一串模仿潮，但主角換成哈米尼，暗示他像將倒下的骨牌、被拳擊裝的川普KO、甚至一團沙上只剩下眼鏡和帽子，網友稱「我覺得你在講你自己」、「放棄吧，你將步上賓來登、海珊的後塵」。

