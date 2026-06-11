伊朗喊再封荷莫茲海峽 川普聲稱協助逾1億桶原油進入全球市場：「控制荷莫茲海峽的是美國」

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美國於美東時間6月10日對伊朗境內多處目標發動新一波空襲，這已是美軍連續第二個晚上出動。伊朗隨即強硬反擊，宣布封閉荷莫茲海峽，禁止任何船隻通行，並聲稱已擊中兩艘試圖穿越該海峽的船隻，同時對美國駐巴林第五艦隊設施發動攻擊。



美國中央司令部（CENTCOM）在聲明中指出，美軍部隊於美東時間6月10日下午5時15分展開「額外自衛性打擊」，鎖定伊朗境內多處目標，理由是回應伊朗「毫無根據且持續不斷的挑釁行為」。聲明強調，此次行動係依照三軍統帥指令執行。

49枚戰斧齊發，部分目標距德黑蘭60公里



美軍官員向多家媒體證實，本次空襲精準打擊伊朗軍事基礎設施，涵蓋彈藥庫、指揮管制中心、軍需倉庫、防空系統及雷達設施。《華爾街日報》引述美國高層官員消息指出，美軍重點摧毀了荷莫茲海峽附近的伊朗防空與雷達據點。

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美國總統川普公開表示，美軍此次對伊朗發射了49枚戰斧巡弋飛彈，部分目標距離首都德黑蘭僅約60公里。福斯新聞記者特雷．因斯特（Trey Yingst）引述川普說法指出，若伊朗不接受美國提出的停戰條件，「我們明天晚上就會把他們炸得更慘」。

伊朗媒體報導，包括德黑蘭西部、荷莫茲海峽附近在內的全國多處地點均傳出巨大爆炸聲響，防空系統隨即啟動。遭到攻擊的地點包括格什姆島（Qeshm Island）、卡爾甘（Karghan）、西里克（Sirik）、米納卜（Minab）、阿巴斯港（Bandar Abbas）及伊斯法罕（Isfahan）等地，與美軍週二轟炸地點相近。

伊朗宣布封閉海峽，美方否認



伊朗哈塔姆．安比亞（Khatam al-Anbiya）指揮部在美軍新一輪空襲後宣布，荷莫茲海峽「全面封閉」，任何通過的船隻都將成為攻擊目標。伊朗海軍透過國家電視台IRIB及梅赫通訊社（Mehr News Agency）表示，已擊中兩艘試圖穿越荷莫茲海峽的船隻。伊朗媒體另報導，伊朗已對美國駐巴林第五艦隊發動攻擊，擊中通訊天線與雷達設施。

對此，美國中央司令部明確否認海峽遭到封閉，強調「商業船隻今晚持續進出荷莫茲海峽」。荷莫茲海峽每日承載全球約5分之1的石油運輸，戰略地位極為關鍵。

川普稍早在社群平台「真實社群」（Truth Social）上宣稱，美國海軍已秘密執行任務，護送200多艘商船安全通過荷莫茲海峽，並協助逾1億桶原油進入全球市場。他寫道：「控制荷莫茲海峽的是美利堅合眾國，不是伊朗！」

川普全日密集施壓，戰爭部長預告持續轟炸



在美軍正式行動前，川普已在6月10日進行全天密集喊話。他在「真實社群」上形容伊朗已被「徹底擊敗」，並稱該政權「只會開空頭支票」。他寫道：「中東惡霸已經完蛋了！他們花了太長時間談判一個原本對他們極有利的協議，現在必須付出代價。」

在白宮橢圓形辦公室，川普對記者表示：「我們昨天重擊他們，今天還會再重擊。他們原本快要達成協議，卻一直拖延我們。」他並批評伊朗過去打交道的是「幾位非常愚蠢的美國總統」。

美國國防部長皮特．赫格塞斯（Pete Hegseth）在佛羅里達州坦帕市的中央司令部總部發表談話，直言「中央司令部今晚將會非常忙碌」。他表示，若明晚仍須繼續動武，打擊力道同樣會「強烈且清晰」，並強調川普已做好達成協議的準備，「伊朗最好放聰明點，乖乖接受」。赫格塞斯同時暗示攻擊行動可能延續至第三個夜晚。

伊朗領導人傳曾致電白宮，革命衛隊否認



福斯新聞報導，在美軍轟炸行動進行期間，伊朗領導人直接致電白宮情勢室給川普，要求停止攻擊。然而，伊朗革命衛隊旋即透過官方通訊社IRNA否認曾提出此類請求。

伊朗常駐聯合國大使阿米爾．賽義德．伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）公開反駁川普的威脅，強調「透過威脅、恐嚇或武力，無法達成可持續的協議」。伊朗外交部亦警告鄰國，不得允許美國或以色列利用其領土對伊朗發動攻擊。

卡達斡旋人員抵達德黑蘭，外交努力尚未中斷



儘管局勢持續升溫，外交斡旋工作並未完全停擺。據知情外交人士透露，卡達談判人員已抵達德黑蘭，試圖彌合雙方剩餘的分歧，為近幾週陷入僵局的談判重新注入動力。

美國新聞網站《Axios》報導，川普已與高級國家安全官員深入研商追加軍事選項，其中包含一項規模更大但設有明確時間限制的行動，目的是對伊朗施加極限壓力，逼迫其在談判桌上做出實質讓步。一名美國官員向《Axios》表示，「協議依然擺在桌面上」，但若伊朗繼續拖延回應，川普已做好讓伊朗付出更慘痛代價的準備。

22國聯合警告伊朗，要求停止在「我方領土」的攻擊行為



這波緊張局勢也在國際社會引發廣泛關切。聯合國秘書長安東尼奧．古特瑞斯（António Guterres）警告各方避免重返「全面戰爭」狀態。包括美國與多個歐洲國家在內的22個國家聯合發出聲明，要求伊朗立即停止在「我方領土」上攻擊人員的行為。聲明指出：「任何殺害、綁架、騷擾、恐嚇或其他攻擊我方領土人民的企圖，都損害國家主權與國際規範，必須立即停止。」

這場衝突始於美國與以色列對伊朗的大規模聯合攻擊，震撼整個中東地區與全球金融市場。其後雖曾達成停火協議，但局勢持續不穩。黎巴嫩也因伊朗支持的真主黨於3月2日對以色列發射火箭彈而捲入衝突，伊朗方面堅持，任何結束戰爭的協議都必須包含黎巴嫩停火條款。

油價上漲約2%，全球股市普遍下跌



在金融市場方面，全球股市6月10日多數下跌，同時受到美伊戰事重燃、美國通膨壓力及科技股疲軟等多重因素拖累。國際油價則上漲約2%。美國軍方另表示，一架美軍戰機已在阿曼灣擊毀一艘試圖運載伊朗石油、違反美國封鎖的油輪，進一步加劇市場對能源供應中斷的憂慮。

這場在世界盃足球賽開幕前夕急遽升溫的美伊軍事對峙，也在體育外交層面引發關注。美國與伊朗均參賽由美國共同主辦的本屆世界盃，國際社會普遍呼籲雙方在賽事期間保持克制。



責任編輯：許詠翔

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